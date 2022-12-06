5 декабря Россия в очередной раз устроила ракетный обстрел территории Украины

5 декабря российские оккупанты провели очередную ракетную атаку на нашу гражданскую инфраструктуру и города. Украинская ПВО традиционно отработала отлично и с высокой эффективностью. Было уничтожено более 60 ракет из 70 запущенных противником. Агрессор применяет уже привычную тактику уничтожения нашей инфраструктуры и пытается повлиять на устойчивость и сопротивление. Логика вполне понятна, равно как и ее бесперспективность. Поэтому такие действия оккупантов для нас совсем не новые.

"Хлопок" на российских аэродромах стратегической авиации

Утром, 5 декабря, появилась информация о том, что взлетно-посадочная полоса аэродрома "Энгельс" в Саратовской области была атакована неизвестным беспилотником . Взрыв был настолько мощным, что его было слышно в нескольких километрах от аэродрома. По некоторым утверждениям на аэродроме в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Хочу напомнить, что таких бомбардировщиков у россиян 60, в боеспособном состоянии более 20. Именно эти 20 Ту-95МС активно используются для пусков ракет по территории Украины. Отдельно стоит также отметить, что аэропорт "Энгельс" является базой для двух авиационных полков военных самолетов РФ. Позже появилась информация о том, что взрывы также произошли на военном аэродроме "Дягилево". Этот аэропорт также используется для ракетных обстрелов объектов инфраструктуры Украины. По официальной версии там взорвался бензовоз. Авиабазы "Энгельс" и "Дягилево" единственные военные аэродромы в РФ, на которых обеспечивается полное обслуживание бомбардировщиков, атакующих Украину. Вот почему они важны для армии РФ. В обоих случаях речь идет о военных объектах, которые находятся на расстоянии более 600 км от государственной границы с Украиной. В ВСУ вроде бы нет таких дальнобойных средств поражения. Однако есть одно "но". Напомним, что 9 августа вблизи Новофедоровки в оккупированном Крыму было уничтожено 9 вражеских самолетов. Тогда расстояние от фронта до этой авиабазы россиян составляло более 200 км. Позже военное руководство Украины признало, что эти удары по военным базам в Крыму работа наших сил обороны. Многие эксперты и западные СМИ, ссылаясь на украинский источник, сообщали, что удар по Сакам был нанесен советским оружием, но модифицированным уже в период российско-украинской войны. Дискутировать о том, что идет речь пока рано, однако возможность Вооруженных сил Украины доставать военные цели на большой глубине территории РФ имеет очень символическое и важное значение.



Стратегический бомбардировщик Ту-95 (фото иллюстративный)

Украина модифицирует советские образцы вооружения для ударов по территории РФ

Эксперт по военной и гражданской авиации Валерий Романенко рассказал, что в российских СМИ уже говорят, что ВСУ ударили по аэропорту "Энгельса" в Саратовской области оперативно-стратегическим беспилотником ВР-2 "Стриж". Это беспилотный летательный аппарат 2-го поколения, имеющий дальность полета до 1000 км. Однако, как заметил эксперт, если это был ВР-2 "Стриж", то его нужно переделать. Поскольку этот беспилотник создавался для разведывательных целей.



Оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат Ту-141 "Стриж" (фото иллюстративный)

Валерий Романенко также подчеркнул, что ВР-2 "Стриж" вполне реально адаптировать и переработать для других целей. По словам эксперта, беспилотник выпускался на Харьковском производственном авиационном объединении, а двигатель к нему производился на Запорожском заводе, который сейчас называется "Мотор Сич". То есть все чертежи, документация и детали к ВР-2 "Стриж" сделаны в Украине. По мнению Романенко, этот беспилотник наши специалисты могли переделать и превратить в баражирующий боеприпас или дрон-камикадзе.



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