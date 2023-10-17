Удары по аэропортам в Бердянске и Луганске – первое использование ракет ATACMS. Колонка Сергея Згурца

Удары по вражеским аэродромам в Бердянске и Луганске

Силы обороны Украины в ночь на 17 октября поразили сразу два аэродрома армейской авиации противника на временно оккупированных территориях. По данным Сил специальных операций в ходе операции под названием DRAGONFLY на аэродромах врага в Бердянске и Луганске были уничтожены 9 вертолетов различных модификаций и неназванное количество специальной техники. Также была поражена система ПВО, то ли "Бук" то ли "Панцирь". Повреждения получили взлетные полосы, и есть значительные потери противника в живой силе. Кроме того, были уничтожены склады с боеприпасами в Бердянске и Луганске, также расположенные вблизи этих аэродромов. При этом российские пропагандисты активно жаловались на то, что это был наиболее серьезный удар за все время по их авиации ракетами ATACMS.

Напомним, что ракеты ATACMS были разработаны именно для уничтожения таких целей. В частности, за счет использования кассетных боевых частей эти ракеты были созданы для того, чтобы уничтожать системы ПВО или сами аэродромы, где эти самолеты могут стоять на разных участках аэродрома. Кажется, что именно так произошло и на тех аэродромах, где временно размещались оккупанты.

Кстати, как раз кассетные сферы были найдены на месте удара по российским аэродромам. И эта боевая часть более присуща ATACMS. Кажется, что на этот раз рашисты действительно не ошиблись относительно повода их потерь и первого использования ракет ATACMS.

Буквально несколько часов назад ряд американских изданий сообщил, что США тайно передали Украине ракеты большой дальности ATACMS, и Украина уже использовала эти ракеты. Некоторые их варианты имеют дальность до 300 км.

Сегодня, 17 октября, появились фотографии от рашистских военкоров, где были показаны номерные части этих ракет. И там можно прочесть, что это ракеты М-39 блок 1 MGM-140A. Эти ракеты – первые версии кассетных ATACMS, имеющих дальность в 165 км. Каждая такая ракета имеет боевую часть 560 кг, а боевая часть имеет 950 сферических кассетных суббоеприпасов, которые распыляются на значительной дальности.

Однако США также имеют в своем запасе и другие версии ATACMS. В частности, M-39 A-1, имеющие дальность до 300 км. И мы можем говорить о том, что появление этих ракет в арсенале нашей армии будет иметь большое значение, однако все будет зависеть от того, какое количество и в каких модификациях такие ракеты будут передаваться для украинской армии.

The Wall Street Journal сегодня написал, что передано незначительное количество этих ракет, но мы надеемся на продолжение и с большим количеством, и с большей дальностью. Наконец-то мы видим хороший день. Наконец-то украинская армия начала использовать эти долгожданные ATACMS.

На линии фронта – Купянское направление

Далее перейдем к линии фронта, где наши ВСУ проводят и наступательные, и оборонные действия в зависимости от направлений. Наши Силы обороны сдерживают попытки врага продвигаться на линии Купянск – Сватово – Креминная. Это один из горячих участков фронта.

За прошедшие сутки произошло 20 столкновений на этом участке из 72-х, как сообщал Генеральный штаб ВСУ. Причем 20 было вокруг Купянска. Такое впечатление, что враг хочет успеть до наступления холодов получить себе выгодные позиции и попытаться продвигаться в Купянск.

Напомню, что в зоне Купянск – Сватово-Креминная два месяца назад уже происходили активные боевые действия. Тогда противник пытался пробить нашу линию обороны. Он понес существенные потери и пошел на переформатирование. 41-я армия РФ пошла на восстановление, вместо нее зашла 25-я. Идет период, когда враг с новыми силами пытается проводить наступательные действия, используя бронетехнику, авиацию и штурмовые подразделения. На этом участке накоплено значительное количество личного состава врага. По всей линии сконцентрировано около 110 тыс. личного состава противника. Враг ориентирован на то, чтобы пробиться к Купянску и Купянску-Узловому, а это важный логистический хаб. Через этот хаб обеспечивается вся наша группировка, которая находится на левом берегу реки Оскол. И враг ориентирован на то, чтобы вытеснить наши войска.

Надежда Замрыга, майор, пресс-секретарь 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, рассказала, что на Купянском направлении обострилась ситуация по сравнению с предыдущим месяцем. Сентябрь у неприятеля был посвящен тому, что он перегруппировывался, пополнялся личным составом и техникой. За это время ВСУ нанесли российским захватчикам определенные потери. Понимаем, что человеческий ресурс у врагов более мощный, а их намерения - оккупировать уже освобожденные территории. Активно отражаются попытки неприятеля продвинуться вперед. Противник использует артиллерию, минометы, КАБы по-прежнему. А еще добавилась наземная часть к их планам.

Ситуация по всей линии фронта

А дальше перейдем к обзору происходящего по всей линии фронта. Кроме боевых действий под Купянском, так же продолжаются попытки противника продвигаться к Авдеевке. Эта неделя нам запомнилась тем, что враг подготовил массированные атаки. Он пытался с севера и юга окружить Авдеевку. Понес существенные потери, хотя тщательно готовился к этому штурму, используя артиллерию, авиацию и значительное количество личного состава.

Видим, что кроме активизации действий противника под Купянском, так же продолжаются боевые действия под Авдеевкой, есть ограниченные продвижения наших войск на юге. То есть фактически весь участок фронта в 850 км так или иначе имеет свои особенности, исходящие из военных реалий, а со временем и политических. Особенно когда враг пытается активизироваться на отдельных участках, которые якобы не имеют никакого логического военного продолжения.

Кстати, когда мы говорим о направлении на юг, то напоминаю, что сегодня, 17 октября, утром было сообщение командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского о том, что количество огневых задач, которые решают Вооруженные Силы, даже больше, чем сейчас пытается совершать российская артиллерия. Это говорит о том, что, возможно, на конкретных участках на юге у нас есть концентрация артиллерии, которая позволяет уничтожать силу противника в плотных фортификационных сооружениях, где сейчас приоритет нашего продвижения. Понимаем, что движение в сторону Азовского побережья и Токмака остается приоритетной задачей наших Вооруженных Сил. Хотя и другие участки фронта не менее важны.

Враг восстанавливает запасы ракет

Перейдем к другим темам, которые важны и интересны ввиду того, что планирует противник. В частности, долгое время мы говорили о том, что враг активно использует дроны, чтобы максимально наносить удары по нашим объектам критической инфраструктуры. Мы пытались подсчитать соотношение использования противником ударных дронов и крылатых ракет. Враг значительно меньше начал использовать крылатые ракеты, поэтому создалось впечатление, что он готовится наносить массовые удары в определенный промежуток времени.

Но что оказалось по статистике? Условно говоря, за прошедший месяц враг использовал 530 дронов Shahed и гораздо меньшее количество крылатых ракет. А когда мы посчитали в агентстве Defence Express за пять месяцев расход противника по использованию крылатых ракет разного типа, то оказалось, что на самом деле враг потратил около 600 крылатых ракет. А с точки зрения темпов восстановления запасов российских ракет, сейчас агрессор обеспечивает изготовление 70 или 100 ракет в месяц. Де-факто можем говорить, что сейчас у противника нет запаса тех ракет, которые могут обеспечить массированное использование его крылатых ракет в зимний период. Сейчас он только восстанавливает те потери, которые были ранее им понесены за счет исчерпания запасов в предыдущие пять месяцев.

Конечно, это вроде бы оптимистический вывод, но мы понимаем, что каждый месяц добавляет противнику около 100 ракет разных типов, которые он и будет накапливать. А главный удар враг будет совмещать с использованием значительного количества дронов Shahed и затем разных способов комплектации запасов ракет, которые накопит. Но пока мы можем говорить, что враг только компенсирует те потери в пределах 600 ракет, которые были использованы за последние пять месяцев.

Возникает вопрос: как мы будем противодействовать ракетным атакам противника? С одной стороны, конечно, - увеличение количества систем ПВО. Отдельные образцы систем ПВО мы собираемся брать в аренду или в лизинг, пока неизвестно, какие это будут образцы. А с другой – вопрос в достаточном количестве запасов ракет к этим системам. Скорее всего, если враг будет использовать больше дронов, то большее значение имеют менее мощные пушечные системы, которые способны уничтожать дроны Shahed. Это комплексы Slinger, которые нам передавались от Австралии, а также пушечные танки Gepard и другие системы, которые, в первую очередь, будут направлены на уничтожение вражеских дронов.

И Вооруженные Силы, и энергетическая сфера готовятся сейчас к тому, чтобы максимально отражать нашествие Shahed и крылатых ракет.