Удары по аэродрому Луцка: погибли 4 человека, - ОВА

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в Telegram.



"Относительно ракетных ударов по аэродрому около Луцка. К сожалению, в результате ударов есть 4 погибших и 6 раненых", - написал он.



Глава ОВА отметил, что аварийно-спасательные работы завершены.

Утром 11 марта в Луцке раздались взрывы в районе аэродрома.

В российском министерстве обороны официально признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску.