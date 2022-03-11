Удары по аэродрому Луцка: погибли 4 человека, - ОВА
В результате удара россиян по аэродрому вблизи Луцка погибли четыре человека
Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в Telegram.
"Относительно ракетных ударов по аэродрому около Луцка. К сожалению, в результате ударов есть 4 погибших и 6 раненых", - написал он.
Глава ОВА отметил, что аварийно-спасательные работы завершены.
- Утром 11 марта в Луцке раздались взрывы в районе аэродрома.
- В российском министерстве обороны официально признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску.
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