"Удары не были профессиональными": в МВД заявили, что нападение на помощника Венедиктовой предположительно было спонтанным

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ .

"Мы нашли одного из нападающих. Им оказался 34-летний иностранец. Ему уже сообщено о подозрении в хулиганстве по части 4 статьи 296 УКУ. Сейчас мы продолжаем разыскивать его подельников, и по нашей информации, они не пересекали границу, и именно поэтому буквально делом времени, когда они будут задержаны", - отметил замминистра.

Он добавил, что полиция считает, что нападение не было спланированным.



"Умысел у преступников, вероятно, возник спонтанно, и более того, отмечу, что удары, которые наносили правонарушители, не были профессиональными", - сказал Енин.

В то же время, он не подтвердил информацию из СМИ, что нападавшие якобы сначала спросили имя и фамилию пострадавшего, а уже потом напали на него, "поскольку мы говорим о спонтанном характере нападения".

Напомним, в понедельник, 7 февраля, четверо неизвестных совершили нападение на советника генеральной прокурорши Украины Ирины Венедиктовой, мужчину госпитализировали.

Правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в нападении на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили.