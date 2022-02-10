"Удары не были профессиональными": в МВД заявили, что нападение на помощника Венедиктовой предположительно было спонтанным
Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что нападение на советника генерального прокурора Зураба Адеишвили было не спланировано
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ .
"Мы нашли одного из нападающих. Им оказался 34-летний иностранец. Ему уже сообщено о подозрении в хулиганстве по части 4 статьи 296 УКУ. Сейчас мы продолжаем разыскивать его подельников, и по нашей информации, они не пересекали границу, и именно поэтому буквально делом времени, когда они будут задержаны", - отметил замминистра.
Он добавил, что полиция считает, что нападение не было спланированным.
"Умысел у преступников, вероятно, возник спонтанно, и более того, отмечу, что удары, которые наносили правонарушители, не были профессиональными", - сказал Енин.
В то же время, он не подтвердил информацию из СМИ, что нападавшие якобы сначала спросили имя и фамилию пострадавшего, а уже потом напали на него, "поскольку мы говорим о спонтанном характере нападения".
- Напомним, в понедельник, 7 февраля, четверо неизвестных совершили нападение на советника генеральной прокурорши Украины Ирины Венедиктовой, мужчину госпитализировали.
- Правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в нападении на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили.
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