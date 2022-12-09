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Аналитика

Удары на 600 км в глубь РФ демонстрируют несостоятельность защиты ядерных сил. Колонка Сергея Згурца

9 декабря, 2022 пятница
22:14
Колонка Згурца Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Возможность наносить удар вглубь РФ на 600 км ломает всю логику обороны противника. Это совершенно изменяет формат войны и демонстрирует несостоятельность российской ПВО и защиты ядерных сил

Бахмут – это самый большой ад текущего этапа войны

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, отвечающий за этот участок фронта, сказал, что за 6 месяцев боев произошло продвижение врага на несколько километров. Сейчас основную тяжесть несут 58-я и 93-я бригада, но две недели назад туда перебросили ССО, ТрО, Иностранный легион. Этот участок фронта усилили, что повлияет на динамику боевых действий. Противник также перебросил сюда войска из Херсонской и Харьковской областей, пытаясь добиться хоть каких-либо успехов.

Сейчас враг пытается проводить атаки, но все эти атаки отражают ВСУ. Россияне действительно зашли на восточные окраины Бахмута, но это не влияет на характер продвижения противника. На юге от города враг пытается контролировать Андреевку и Курдюмовку, проводит боевые действия в направлении Клищиевки и теоретически хочет двигаться на Константиновку, чтобы перерезать трассу на Бахмут. Никакие надежды на это и окружение Бахмута не оправдаются.

Россияне сейчас пытаются действовать малыми группами, но очень часто совершают до 30 атак в сутки. Пехота – поддержка артиллерии – снова пехота, а мы вынуждены все это отбивать. Что нам нужно? Я повторил обращение руководства Украины в США о предоставлении кассетных боеприпасов. Использование артиллерии с ними существенно упростило бы перемалывание противника и не подпускало бы врага к ведению ближних боев. Нам бы оттолкнуть противника и создать огневую защиту, чтобы он не мог двигаться к нашим линиям обороны.

При близкой линии соприкосновения главную роль играют артиллерия и пехота. Авиация практически не применяется, когда нереально найти, где противник, а где свои.

Враг хочет снизить сопротивление ВСУ в Авдеевке

Мы принимаем за фосфорные боеприпасы зажигательные боеприпасы к системам "Град" – это одна из разновидностей снарядов. Они начинены магнием, чтобы поджигать цели или бронетехнику. Если такие боеприпасы используются над населенным пунктом, где живут гражданские, это нарушение правил ведения войны. В Авдеевке враг пытается создать условия, чтобы полностью минимизировать сопротивление ВСУ на этом направлении. Но она держится, думаю, что там перемен не будет.

В Бердянске также не будет логистического хаба РФ

То, что Крымский мост не функционирует в полном объеме – чрезвычайно важный фактор. Вся группировка на Юге "кормится" и через него, и через железнодорожное сообщение по суше. Чем меньше путей из Крыма, тем больше контроль над железной дорогой помогает нам держать на голодном пайке российскую группировку. Наш потенциал позволяет контролировать почти весь этот участок. Три дня мы видим удары по аэродрому в Бердянске, а это большее расстояние от линии фронта, чем дальность HIMARS. Снова возникает интрига: чем мы бьем? Россияне хотели создать там хаб, но удары свидетельствуют, что хабуа там не будет. Так же как в Мелитополе и Мариуполе.

ВСУ пытались создать окружение Сватова

Когда мы говорим, что перерезали трассу Сватово – Кременная, это является  несколько преувеличением. Наши группы стараются действовать так, чтобы противник этой трассы не использовал. Но россияне подтянули значительное количество личного состава и весь этот участок насыщен российской военной силой. Фактически на каждом направлении мы совершаем там контратакующие действия. Враг наступает, мы контратакуем. Ситуация остается сложной, хотя мы имеем успех вокруг Кременной. Там враг пытался контратаковать. Мы отразили атаки на Белогоровку, когда россияне пытались изменить акцент в боевых действиях. Есть наш контроль над Площанкой и Червонопоповкой, где мы вплотную приближаемся к трассе. За неделю стало больше сил у противника, погода никому не способствовала. Мы обстреливали Сватово с обеих сторон, чтобы создать окружение, а противник в это время активно создавал линию обороны. Линия обороны от Торского через Сватово до Кременной – около 60 км. Здесь идет активное движение – они построили свои "зубы дракона". Вторая линия обороны – от Старобельска, там же параллельно – враг активно создает защитные сооружения, но без живой силы они смысла не имеют.

ВСУ могут перенести центр тяжести войны в Россию

Мы говорим о том, что благодаря неизвестному оружию можем наносить удары вглубь обороны РФ на 600 км. Это ломает всю логику обороны противника. Это совершенно изменяет формат войны. Мы можем перенести центр тяжести на территорию РФ, она демонстрирует несостоятельность ПВО и защиты ядерных сил. Это имеет и военный эффект, и резонансный политический эффект на российское общество – такие удары теперь могут наносить по Москве. Это имеет резонанс и для наших сил, и для мирового сообщества.

Прогноз от Сергея Згурца: наступления будут в январе

Погода идет в плюс – нет замерзания почвы. Это означает, что основные боевые действия наступательного характера переносятся на начало января. Будет небольшой плюс полторы недели. Это означает, что Сватово – Кременная снова зависнут из-за проблем почвы. Ситуация у Бахмута будет стабилизирована через резервы, благодаря которым удастся отражать нападения противника. Хотя противник действительно будет бросать подразделения в эту топку. Ситуация на Юге перемен не претерпевает.

К зиме нужно быть готовым с точки зрения и обеспеченности личного состава, и обученности, и достаточного количества арсеналов. Все эти факторы будут в первую очередь влиять на нашу победу в это время года.

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