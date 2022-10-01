Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба ВСУ в субботу, 1 октября.

"Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около 60 человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники", - говорится в сообщении.

Также Генштаб добавил, что российское военное руководство усердно пытается скрыть потери личного состава в этой войне.

Сообщается также, что для поддержки действий наземных группировок с начала суток 1 октября авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре командных пункта, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян. Также в зону поражения попали два склада с боеприпасами.

Кроме того, за сутки Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское в Харьковской и Донецкой областях.

По состоянию на 1 октября известно, что с 24 февраля по 1 октября Россия потеряла около 59 610 кафиров, 4949 бронемашин, 2354 танка, 1009 дронов и вертолет.

Известно, что воинские части и подразделения командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины за неделю ликвидировали 144 россиянина и 10 САУ.

1 октября украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки, а также установили флаг Украины на въезде в Лиман.