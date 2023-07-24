Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Представители РПЦ в Украине, которые маскируются под так называемую УПЦ МП, искренне надеялись, что российские кафиры даже в условиях полномасштабной агрессии не будут бить по их храмам. Напомню, что россияне били и по Святогорской лавре в Донецкой области, где погиб с десяток монахов московского патриархата. Также захватчики сожгли все скиты Святогорской лавры. Так же и в Одессе, и в других городах адепты РПЦ и "русского мира" занимают позицию: "а нас за что?" Они надеются, что по их храмам россияне бить не будут. Поэтому удар по Спасо-Преображенскому храму, если бы это цинично не звучало, это урок для тех, кто одет в московскую рясу, что для российских войск все украинцы являются врагами", - сказал политолог.

"Россия повторила преступление своих идейных предшественников, ленинистов и сталинистов, потому что Преображенский собор в Одессе уже сносился. А тот Спасо-Преображенский храм, по которому попал враг ракетами, был уже возрожден в 2000-х годах. К тому же символично то, что этот собор освящал патриарх Кирилл и патриарх Кирилл Украину и бьют по Спасо-Преображенскому храму. По-моему, Преображенский собор должен быть собственностью Одесской общины. РПЦ не имеет права на этот собор. Государство могло бы отстроить разрушенный храм, в котором будет звучать украинская молитва о наших воинах и Украине", - отметил Ковалев.

Дважды разрушенный российскими оккупантами собор

При советской оккупации коммунисты полностью демонтировали Спасо-Преображенский кафедральный собор в 1936 году.

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Фактически с нуля собор полностью восстановили после обретения независимости Украины.

Сегодня, 23 июля 2023 года, Спасо-Преображенский собор получил повторное разрушение.