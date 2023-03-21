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Ударом по Джанкою ВСУ поставили под вопрос будущее российских крылатых дозвуковых ракет как вида оружия, - военный эксперт Киричевский

21 мартa, 2023 вторник
21:16
война с Россией

Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, считает, что сначала ВСУ эффективностью работы ПВО похоронили саму концепцию врага – нанесение высокоточных ударов крылатыми дозвуковыми ракетами, а теперь похоронили и будущее крылатых дозвуковых ракет, потому что на марше – это уязвимый вид вооружения.

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Военный эксперт дал комментарий об ударе временно оккупированному Джанкою, который произошел 20 марта.

"Мы имеем очень приятный парадокс, когда реальный достигнутый эффект от этого удара значительно превышает по своему уровню влияния, чем заявляемый. С логистической точки зрения эффект удара по Джанкою, как бы это сейчас специфически не прозвучало, можно поставить под сомнение Так как, например, железнодорожная линия - одноколейная, но из-за того, что удар был нанесен возле железнодорожного узла, то в теории там должны быть какие-то путевые развязки, стрелки и тому подобное. чтобы быстро поремонтировать дыру в железнодорожном полотне. Тем более, если это железнодорожный узел, значит и техника для ремонта полотна там рядом", - пояснил эксперт.

Иван Киричевский отметил, что не стоит сейчас преувеличивать значимость для россиян логистической линии от Керчи до Джанкоя, потому что они пытаются держать основной трафик для снабжения своих войск на юге, используя еще и сухопутный коридор. То есть, у них работает логистика с временно оккупированных территорий Донбасса на Крым, используя образный "экспресс" из Новороссийска во временно оккупированный Мариуполь, куда возят большими десантными кораблями войска, автомобили. Соответственно, россияне вынуждены полагаться на Мариуполь больше, чем на логистический центр.

"Но, если говорить о стратегическом значении, которого ВСУ достигли ударом по Джанкою, то вывели из строя эшелон, в котором россияне везли очень большую партию ракет "Калибр". Подозреваю, что российские войска перебрасывали сразу всю месячную партию, которую могла выдать оборонка РФ, а это где-то 20 единиц. Этот успех существенно сломал возможные планы противника по ударам по нашей инфраструктуре. Таким образом, выполнив вчера, 20 марта, этот удар, ВСУ поставили под вопрос будущее российских крылатых ракет как вида оружия. Если это настолько уязвимый вид оружия, то какие могут быть перспективы? Сначала ВСУ благодаря эффективности работы ПВО похоронили саму концепцию врага - нанесение высокоточных ударов крылатыми дозвуковыми ракетами, а теперь похоронили и будущее крылатых дозвуковых ракет, потому что на марше - это уязвимый вид вооружения", - отметил Киричевски .




 

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