Ударные дроны СБУ превратили в металлолом 70 российских танков

Об этом сообщает СБУ.

"Наши бойцы уже превратили в металлолом 70 танков разных модификаций стоимостью около $170 млн. Ждите продолжения, потому что мы идем дальше. Сражаемся вместе до полной Победы", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины назначил новых руководителей СБУ Черниговщины и Херсонщины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb