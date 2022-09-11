Ударные дроны СБУ превратили в металлолом 70 российских танков
Военные контрразведчики СБУ уничтожают российскую технику: ударные дроны работают и на оборону Украины, и во время контрнаступления
Об этом сообщает СБУ.
"Наши бойцы уже превратили в металлолом 70 танков разных модификаций стоимостью около $170 млн. Ждите продолжения, потому что мы идем дальше. Сражаемся вместе до полной Победы", - говорится в сообщении.
- Напомним, президент Украины назначил новых руководителей СБУ Черниговщины и Херсонщины
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