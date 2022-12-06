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Аналитика

Ударное шоу продолжается после взрывов на российских авиабазах "Энгельс" и "Дягилево". Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
6 декабря, 2022 вторник
21:43
Статьи Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт

6 декабря произошла атака на военный аэродром в Курске и нефтяную базу РФ в Брянской области

День Вооруженных Сил Украины

Сегодня мы отмечаем День Вооруженных Сил Украины , и я хочу поздравить наших военных, всех нас с этим самым знаковым праздником года, потому что на фоне полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, военные делают колоссальную работу. Кстати, сейчас у наших Вооруженных Сил самый высокий уровень доверия среди всех социальных институтов государства — это 98%, потому что именно они дают нам главное - веру в реальность нашей победы. После начала широкомасштабной агрессии противника, с февраля и по сей день, ВСУ вместе с Силами обороны уже освободили более 50% территории, захваченной врагом. Эта напряженная военная работа продолжается и дальше. Весь мир осознал, что Украина способна не только отбиваться, не только обороняться, но и победить Россию на поле боя. А еще наши военные демонстрируют изобретательность и мастерство в использовании вооружений как своих, так и зарубежных.

Удары по российским авиабазам

Очередным тому подтверждением является самая дерзкая атака на российскую территорию за эти 10 месяцев войны, именно так издание The New York Times оценило состоявшиеся 5 декабря удары по аэродромам стратегической авиации России. А британская разведка сообщила , что взрывы на военных аэродромах, на базах "Энгельс" и "Дягилево", являются наиболее стратегически значимым провалом в обороне РФ с момента вторжения в Украину.

Сегодня, 6 декабря, это ударное шоу имело продолжение. Произошла атака на военный аэродром в Курске и нефтяную базу РФ в Брянской области.

По мнению главного редактора издания Defense Express Олега Каткова речь идет об ударах в самое сердце ВВС РФ (военно-воздушные силы, – ред.). Если мы берем авиабазу "Энгельс " под Саратовом , то это центральная авиабаза стратегической авиации ВВС РФ, которая является одним из трех компонентов сил ядерного сдерживания РФ. Эти действия уже можно вписывать в историю боевых действий. Согласно спутниковым снимкам, один Ту-95МС в результате этой атаки был выведен из строя. Эта машина в первый раз поднялась в небо в 1952 году, и за все это время никаких боевых потерь не было. На счету ВСУ это первый образец такого самолета, который был поврежден во время боевых действий. Пока неизвестно, станет ли эта потеря невосполнимой, будет ли самолет восстановлен. Минобороны России и генштаб России сообщали о том, что именно ВСУ являются генератором этого "хлопка". Однако, в любом случае, событие крайне интересное.

Чем наносились удары по российским авиабазам

Олег Катков отметил, что есть видео с камер наблюдения в городе Энгельс в 5,5 км от центра авиабазы. На этом видео слышно, как что-то пролетает с реактивным двигателем и видна вспышка. Если произвести расчеты, то скорость этого летального аппарата составляет от 750 до 850 км/ч. Это довольно мощный, высокоскоростной аппарат, летящий на низкой высоте.

Российские губернаторы приграничных областей РФ часто жалуются на то, что наносятся удары беспилотниками. Они демонстрируют фото, на которых видны обломки БПЛА Ту-143 "Рейс". Это советский разведывательный БПЛА, разрабатывавшийся в 1970 годах. Он архаичен по разведывательной аппаратуре, потому что там стоит кинокамера с пленкой, которую еще предстоит проявлять. Вес установленной аппаратуры около 100 кг. Это позволяет провести его конвертацию из архаического разведывательного БПЛА в конвертируемую крылатую ракету. Такие беспилотники имеют систему навигации, на которую можно установить более современную. Я предполагаю, что есть возможность наносить удары такими средствами. Ведь россияне прекрасно знают, что за ними прилетает.

Также Укроборонпром чуть-чуть раскрыл детали своей разработки — беспилотник, имеющий дальность до 1000 км, но это теоретическая дальность, потому что она зависит от выбранного двигателя. Одно из предприятий Укроборонпрома разрабатывает многофункциональную платформу, которая может быть либо дроном-камикадзе, либо нести разведывательную аппаратуру. Скорее всего, речь идет о традиционном беспилотнике, который имеет винтовой двигатель, а не реактивный.

Какие действия будет предпринимать РФ после ударов по российским авиабазам

Главный редактор издания Defense Express считает, что с большой долей вероятности РФ сейчас попытается переместить свои ЗРК, которые были стянуты ближе к Украине, и сделать полноценную эшелонированную оборону для защиты объектов, расположенных в тылу, даже в 80 км и более. То есть это значительное рассредоточение ЗРК и уменьшение их количества на передовой и в прифронтовых районах. Также это означает, что нашей авиации будет дышать легче. Возможно, россияне будут держать в воздухе в состоянии готовности несколько пар истребителей. Однако еще есть один логичный аспект, что россияне могут оттянуть свою стратегическую авиацию чуть дальше, то есть забрать с баз "Энгельс" и "Дягилево". Соответственно, подобные авиабазы располагаются значительно дальше, а значит, будет тратиться больше времени на выполнение задач, чтобы наносить удары крылатыми ракетами. Соответственно, моторесурс будет быстрее иссякать и самолеты будут чаще ремонтироваться.

ВСУ имеют возможность наносить удары на дистанцию около 800 км, и это сейчас доказано, соответственно, груз вектора усилий может переноситься на ведение дистанционной войны. Кстати, на фоне удара по аэродрому Энгельс и сегодняшнего удара по авиабазе в Курске заметно, что поражен комбинат "Слава" , являющийся стратегической нефтебазой федерального резерва РФ. И опять же эта база была поражена неназванным беспилотником. То есть речь идет о том, что объекты, по которым будут наноситься удары, являются стратегическими целями, влияющими на способность России вести боевые действия и по которым ВСУ имеют возможности и вдохновение работать.

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