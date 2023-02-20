Ударная группировка врага на границе с Беларусью не зафиксирована, продолжается подготовка к возможному наступлению, - пресс-секретарь ГПСУ
Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, ударная группировка РФ не зафиксирована. В то же время ГПСУ продолжает подготовку к возможной активности врага
Об этом информирует в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко .
"Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Конечно, этому направлению уделяется значительное внимание, потому что там, на территории Беларуси, находятся подразделения Российской Федерации. Однако такой ударной необходимой группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины в настоящее время мы не Также не отмечают и наши подразделения разведки, которые прослеживают ситуацию по территории Беларуси. Российские военные, которые там находятся, они преимущественно находятся на полигонах, где проходят учения совместно с войсками Беларуси, или уже происходит собственно их подготовка", - говорит Демченко.
Спикер ГПСУ подчеркнул, что российские войска нельзя недооценивать, и в любой момент это направление также может стать активным. В настоящее время пограничники продолжают готовить границу к обороне и укрепляться.
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