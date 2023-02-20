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Ударная группировка врага на границе с Беларусью не зафиксирована, продолжается подготовка к возможному наступлению, - пресс-секретарь ГПСУ

20 февраля, 2023 понедельник
10:18
война с Россией

Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, ударная группировка РФ не зафиксирована. В то же время ГПСУ продолжает подготовку к возможной активности врага

Об этом информирует в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко .

"Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Конечно, этому направлению уделяется значительное внимание, потому что там, на территории Беларуси, находятся подразделения Российской Федерации. Однако такой ударной необходимой группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины в настоящее время мы не Также не отмечают и наши подразделения разведки, которые прослеживают ситуацию по территории Беларуси. Российские военные, которые там находятся, они преимущественно находятся на полигонах, где проходят учения совместно с войсками Беларуси, или уже происходит собственно их подготовка", - говорит Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что российские войска нельзя недооценивать, и в любой момент это направление также может стать активным. В настоящее время пограничники продолжают готовить границу к обороне и укрепляться.

  • 16 февраля Александр Лукашенко заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.
  • Также Лукашенко рассказал, что украинская власть сама виновата в развязывании войны с Россией.
  • Зеленский заявил, что наступление белорусских войск сделает их террористами – это будет большая историческая ошибка. Он отметил, что на сегодняшний день высокой вероятности и высокого риска нападения с Беларуси нет, 80% жителей страны не хотят воевать против Украины.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Лукашенко пытается не дать Путину отправить армию Беларуси в Украину, поскольку это будет означать конец режима самопровозглашенного президента.
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