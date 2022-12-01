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OPINION

Ударим патронусом по дементору!

Андрей Павлишин
1 декабря, 2022 четверг
16:08
Мнение

Лихой памяти, злу и холоду, смертельному безумию российских нацистов мы должны противопоставить свечу света – добрые детские книги, поддержку слабых и немощных, национальное единство во время перед рассветом

Две недели назад группа московитских фанатиков-фундаменталистов из организации "Сорок сороков" обратилась к тамошним властям с требованием запретить книги, экранизации и любые театральные и визуальные интерпретации цикла произведений Джоан Роулинг о волшебном мире Гарри Поттера и борьбе юного ученика Хогвартса против безумного убийцы, которому захотелось вечной жизни и безграничной власти. Патетически и лицемерно апеллируя к якобы гуманистическим "отечественным" ценностям, выраженным будто бы в русских народных сказках, псевдоправославные нацисты бьют тревогу:

"Перед нами предстает духовная и культурная бомба замедленного действия для наших детей и молодежи. Сага о Гарри Поттере являет собой гениально оформленную квинтэссенцию основ западной культуры: рационализма, индивидуализма и материализма, пропитанную чуждыми нам духовными ценностями. [...] Так зачем же нам в культурном пространстве страны сохранять чуждые западные паттерны, развращающие и косящие юные души наших детей? Тем более сейчас, когда не абстрактный, а вполне реальный по плодам из металла, пороха и цинка коллективный запад итак [sic!] пытается нас уничтожить".

И можно было бы плюнуть с высокой горки на их проблемы и тупорылые усилия, но, похоже, они ненароком выболтали государственную тайну. Потому что лютая ненависть к произведениям британской сказочницы обусловлена у них, вполне очевидно, не ее щедрыми пожертвованиями для украинских детей и откровенными обвинениями российского недомерка-диктатора в массовых убийствах украинского гражданского населения, а тем, что на кремлевском престоле сидит дементор.

Бункерный дед Путин оказался не всемогущим Волдемортом, а близким к деменции дементором.

Название этих отвратительных персонажей созвучно с медицинским понятием старческого слабоумия, деменции, которая все отчетливее охватывает бункерного деда. Но проблема не в этом. Процитирую сетевой ресурс поклонников поттерианы, чтобы стало понятнее, о чем речь: "Дементоры (...) питаются человеческими, преимущественно светлыми, эмоциями. В особых случаях, если представляется такая возможность, дементор высасывает душу человека (...). Человек после этого перестает существовать как разумное существо, оставаясь живым пока живет его тело. (...) Страшные тем, что высасывают счастье и радость из всего живого, эмоции - это своеобразная пища дементоров. При приближении дементора человек испытывает необъяснимые приступы страха и отчаяния, а окружающий мир покрывается льдом и мраком: даже летом может налететь холодный ветер со снегом, а любой свет, особенно искусственный, потускнеть, а то и вовсе погаснуть". Думаю, все уже поняли, что это просто пророческое описание того, что эта мерзость пытается сделать с нами всеми.

Читайте себе и вслух детям десятки и сотни книг о величии и победе добра.

Однако мудрая Джоан дала нам и рецепт, как противостоять злому исчадию, которое "вырастает, как грибы там, где есть много боли и страданий". Для этого в магическом мире Гарри Поттера употребляют заклинание с патронусом. Если подробнее присмотреться к его описанию, то легко убедиться, что мы имеем дело с метафорой доброй, светлой памяти, которая противостоит памяти лихой, злу и холоду, смертельному безумию. Поэтому давайте читать замечательные переводы Виктора Морозова, читать себе и вслух детям десятки и сотни книг о величии и победе добра, встречаться с друзьями, общаться, отрицать постоянно мертвечину, агрессивную тьму, помогать слабым и больным не только материальными пожертвованиями, но и ласковым словом, обществом, моральным утешением. Китайцы говорят: "Чем сетовать на темноту, зажги свечу". А совместные усилия миллионов сердец, в которых горит пламя патронуса, смогут сломать московскую нечисть и всех ее откровенных и тайных подстрекателей и уничтожить отвратительный мир урода, который притворялся целым Волдемортом, а оказался банальным дементором.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Павлышин - историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета, обозреватель Эспрессо.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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