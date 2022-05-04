Ударили из стратегических бомбардировщиков РФ, два человека ранены, – Козицкий рассказал подробности ракетного удара по Львову 3 мая
Вечером во вторник, 3 мая, россияне нанесли ракетный удар по Львову. Били стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160
Об этом рассказал на брифинге глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий."Стратегические бомбардировщики России Ту-95 или Ту-160 нанесли ракетный удар по Львовщине. По предварительной информации, из шести крылатых ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – в электрическую подстанцию на Закарпатье" – сказал Козицкий.
В результате ракетного удара обошлось без погибших во Львовской области. Однако есть двое пострадавших, которые находились недалеко от взрывов. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"У 58-летнего пострадавшего - тупая травма грудной клетки. Мужчина из Закарпатской области, работает водителем. У 24-летнего парня минно-взрывные обломочные ранения левого бедра и левой руки. Провели операцию и удалили осколки. Нужна еще как минимум одна операция, чтобы удалить осколки на других участках", – отметил глава ОВА.
Он добавил, что на всех поврежденных объектах уже потушили пожары.
- Вечером 3 мая российские войска нанесли ракетные удары по Львову. В результате произошли серьезные повреждения в коммунальной инфраструктуре города, вылетели окна в зданиях. Также возникли проблемы с электроснабжением в части коммунальной инфраструктуры города, в частности, в медицинских учреждениях.
- Как сообщил Козицкий, в результате ракетного удара на Львовщине без электроснабжения осталось 85 тысяч домохозяйств в 12 населенных пунктах. Утром 4 мая без электричества остаются 630 домохозяйств.
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