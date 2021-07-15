Ударилась головой: в ночном ДТП в Киеве пострадала ведущая 1 + 1 Соломия Витвицкая
Ведущая 1 + 1 Соломия Витвицкая попала в ДТП
Об этом сообщает ТСН .
Авария произошла ночью на Рыбальский Набережной.
За рулем была подруга звезды "1 + 1". Она получила перелом ноги. В момент столкновения Витвицкая находилась на заднем сиденье и ударилась головой о сиденье. Их госпитализировали.
Состояние Соломии не вызывает беспокойства у врачей, впрочем, она все же прошла обследование и сделала МРТ.
- Как сообщали Стражи Эспрессо, авария произошла ночью на Рыбальский Набережной. Грузовик, ехавший впереди, резко затормозила перед микроавтобусом Chevrolet Explorer, в котором находилась телеведущая, и они в нее врезались.
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