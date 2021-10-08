Ударил бы эту шлюху головой, - Фьюри вспомнил сорванную дуэль взглядов с Уайлдером

Об этом сообщает FightNews. .



Фьюри заявил, что он ударил бы Уайлдера на дуэли взглядов, но из соображений безопасности этот ивент отменил 89-летний промоутер Боб Арум.



"Я втянул его в это, не так ли? Я начал прекрасно и уверенно. Сегодня он пришел сюда не для того, чтобы языком молоть. Сначала Уайлдер был ласковым, но потом я заставил его изменить поведение и он разозлился. В конце мы должны были устроить битву взглядов, но он сбежал. Это было так, как я приглашал эту сучку в мой мир. Все думали, что я заеду ему в челюсть, но я бы не стал его бить. Я бы ударил эту проститутку головой ", - сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC в поединке против американца Деонтея Уайлдера.

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).





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