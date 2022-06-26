Ударами по столице враг использует концепцию устрашения, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вторые сутки Россия использует крылатые ракеты для ударов по всей территории Украины. Это многоплановая операция. Вчерашняя массовая атака направлена по местам подготовки личного состава вокруг Киева, Львова, Житомира. Сегодня нанесен удар по Киеву. Враг запугивает и рассчитывает повлиять на население. Мы живем в условиях войны и наша устойчивость не должна зависеть от количества оружия, используемого агрессором", - отметил эксперт.

Также Сергей Згурец добавил, что сегодня Россия использовала ракеты из разных точек пуска.

"Вчера было запущено около 50 ракет бомбардировщиками Ту-22М3 из пространства Беларуси. Сегодня Россия использовала ракеты из разных точек пуска. По предварительной информации по Киеву было выпущено 15 ракет, 4 достались столице. Статистика выпущенных и сбитых ракет говорит о том, что ПВО работает , но нужно насыщать Украину количеством средств ЗРК и авиацией", - подчеркнул эксперт.

Президент Владимир Зеленский призвал мир передать Вооруженным силам Украины современные системы противовоздушной обороны

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb