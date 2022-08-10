Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Ударами по временно оккупированному Крыму 9 августа России "вырвали клыки" ядерного шантажа, которыми агрессор пугал Запад. РФ пугала, что передача оружия и удары по Крыму будут означать Третью мировую войну. Но ничего не произошло", - отметил Загородний.

Политтехнолог добавил, что лоббисты интересов России на Западе больше не имеют аргументов.

"Вчера произошел армагеддон для России. Удары по авиабазе в Крыму - это неприятные сюрпризы для оккупантов. Это также означает, что у всех лоббистов России на Западе нет аргументов дальше запугивать мир Третьей мировой войной", - отметил Тарас Загородний.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе.

В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрете курения в неустановленных местах".

The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило , что для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал : "Все только начинается".

В вечернем обращении к гражданам президент Зеленский сказал: "Российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом".

10 августа военный эксперт Сергей Згурец заявил, что вероятные удары ВСУ по Крыму являются важным фактором, влияющим на психологическое состояние россиян.

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