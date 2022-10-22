Ударами по критической инфраструктуре Украины Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу, - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары по критической инфраструктуре Украины – это попытки Кремля спровоцировать новые волны беженцев в Европу
Об этом он заявил в твиттере.
"Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу", – заявил он.
Как подчеркнул Подоляк, единственный способ остановить гуманитарную катастрофу – скорая передача Украине ПВО и дополнительных ракет.
"Удастся ли Путину реализовать свой план сегодня, зависит только от лидеров в европейских столицах. Единственный способ остановить гуманитарную катастрофу - быстрая передача ПВО и ракет к ней", - добавил он.
- 22 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об угрозе новой волны беженцев в Европу в связи с постоянными обстрелами Россией объектов критической инфраструктуры. "Если в Украине больше не будет ни электричества, ни отопления, ни воды, это может вызвать новое миграционное цунами", - сказал он.
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