Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник поверил, что наступление будет продолжаться именно на Юге. Отмечается переброска вражеских сил и средств с северного направления на Херсонщину, часть также была отведена на оккупированную территорию Крыма. Оккупанты серьезно воспринимают информацию. Не исключаю того, что следует ожидать удара, в том числе и по Крыму, в ближайшее время", - заметил Рябых.

Также военный эксперт добавил, что противник сосредотачивает войска на Юге.

"Противник воспринял серьезно решение Верховного Главнокомандующего Украины и задачу, которая поставлена ВСУ по началу контрнаступательной операции. Враг создает резерв в районе Новой Каховки для оперативной переброски на правый берег Днепра, действий на Криворожском направлении, или для удара на Севере", - подчеркнул Рябых .

За день 6 августа украинские защитники уничтожили 3 склада с боекомплектами, 5 баз и 2 командных пункта РФ на оккупированных территориях

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне проводят ротацию личного состава и техники, но продвигаться вперед не имеют возможности

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb