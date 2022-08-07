Удара по захватчикам в Крыму ожидаем в ближайшее время, – эксперт Defense Express Рябых
Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых рассказал, что россияне отвели часть личного состава на оккупированную территорию Крыма
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Противник поверил, что наступление будет продолжаться именно на Юге. Отмечается переброска вражеских сил и средств с северного направления на Херсонщину, часть также была отведена на оккупированную территорию Крыма. Оккупанты серьезно воспринимают информацию. Не исключаю того, что следует ожидать удара, в том числе и по Крыму, в ближайшее время", - заметил Рябых.
Также военный эксперт добавил, что противник сосредотачивает войска на Юге.
"Противник воспринял серьезно решение Верховного Главнокомандующего Украины и задачу, которая поставлена ВСУ по началу контрнаступательной операции. Враг создает резерв в районе Новой Каховки для оперативной переброски на правый берег Днепра, действий на Криворожском направлении, или для удара на Севере", - подчеркнул Рябых .
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