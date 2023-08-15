Об этом сообщил легитимный мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Оккупантов разместили в городской больнице №2 (МКР-17). Из них 13 уже умерли", - рассказал он.

"В Мангуше больница забита, что касается умерших, то известно о 5 оккупантах. Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали разбитую технику" - добавил мэр.

Судя по количеству автобусов и грузовиков, маркированных "300", количество раненых большое, отметил Бойченко.

Кроме того, сожжена военная техника.

По данным мэра, раненых среди гражданских нет.