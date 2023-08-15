Удар ВСУ по командному пункту врага в Юрьевке: в больницу попали полсотни оккупантов
В результате удара ВСУ по командному пункту врага в Юрьевке, близ Мариуполя, в больницу попали 50 российских оккупантов. Кроме того, уничтожена техника
Об этом сообщил легитимный мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
"Оккупантов разместили в городской больнице №2 (МКР-17). Из них 13 уже умерли", - рассказал он.
"В Мангуше больница забита, что касается умерших, то известно о 5 оккупантах. Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали разбитую технику" - добавил мэр.
Судя по количеству автобусов и грузовиков, маркированных "300", количество раненых большое, отметил Бойченко.
Кроме того, сожжена военная техника.
По данным мэра, раненых среди гражданских нет.
- 14 августа ВСУ ударили по командному пункту оккупантов возле Мариуполя.
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