Удар США по авто со взрывчаткой в Кабуле унес жизни семьи из 9 человек, - CNN
Удар американцев 29 августа убил семьи двух братьев, которые жили с детьми и женами в одном доме
Об этом рассказывает CNN .
Девять членов одной семьи - в том числе шестеро детей - были убиты во время удара американского беспилотника, нацеленного на автомобиль в жилом квартале Кабула, рассказал родственник погибших.
США нанесли оборонительный авиаудар по Кабулу, нацелив на подозреваемого террориста-смертника "Исламского государства в Хорасане", который представлял "неизбежную" угрозу для аэропорта, сообщило Центральное командование США в воскресенье.
По словам брата одного из убитых, самой младшей жертве авиаудара было 2 года.
"Они были "обычной семьей", - сказал он.- Мы не ИГИЛ или Даиш, и это был семейный дом - где мои братья жили со своими семьями", - добавил мужчина.
Соседи и свидетели на месте удара беспилотника в Кабуле рассказали CNN, что несколько человек были убиты, включая детей.
"Все соседи пытались помочь и принесли воду, чтобы потушить пожар, и я увидел, что погибло пять-шесть человек", - сказал сосед CNN.
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"Отец семьи и еще один маленький мальчик, а также двое детей. Они были мертвы. Они были в кусках. Было [также] двое раненых".
Другой сосед сказал CNN, что они подсчитали, что во время удара, возможно, погибли до 20 человек, "от их дома осталось мало, и ничего не узнать, они разбиты на куски".
Другой свидетель рассказал CNN, что после удара соседи и зрители "нашли шесть трупов" и считает, что под завалами есть "дети, которых до сих пор не нашли".
Позже в воскресенье американские военные признали, что были сообщения о жертвах среди гражданского населения после удара.
"Мы знаем, что в результате уничтожения автомобиля произошли значительные и мощные взрывы, свидетельствующие о значительном количестве взрывчатых материалов внутри, которые могли повлечь дополнительные жертвы. Непонятно, что могло произойти, и мы продолжаем расследование", - сообщил пресс-секретарь Центрального командования США Билл Урбан.
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