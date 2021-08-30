Удар США по авто со взрывчаткой в Кабуле унес жизни семьи из 9 человек, - CNN

Об этом рассказывает CNN .



Девять членов одной семьи - в том числе шестеро детей - были убиты во время удара американского беспилотника, нацеленного на автомобиль в жилом квартале Кабула, рассказал родственник погибших.



США нанесли оборонительный авиаудар по Кабулу, нацелив на подозреваемого террориста-смертника "Исламского государства в Хорасане", который представлял "неизбежную" угрозу для аэропорта, сообщило Центральное командование США в воскресенье.



По словам брата одного из убитых, самой младшей жертве авиаудара было 2 года.



"Они были "обычной семьей", - сказал он.- Мы не ИГИЛ или Даиш, и это был семейный дом - где мои братья жили со своими семьями", - добавил мужчина.



Соседи и свидетели на месте удара беспилотника в Кабуле рассказали CNN, что несколько человек были убиты, включая детей.



"Все соседи пытались помочь и принесли воду, чтобы потушить пожар, и я увидел, что погибло пять-шесть человек", - сказал сосед CNN.



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"Отец семьи и еще один маленький мальчик, а также двое детей. Они были мертвы. Они были в кусках. Было [также] двое раненых".



Другой сосед сказал CNN, что они подсчитали, что во время удара, возможно, погибли до 20 человек, "от их дома осталось мало, и ничего не узнать, они разбиты на куски".



Другой свидетель рассказал CNN, что после удара соседи и зрители "нашли шесть трупов" и считает, что под завалами есть "дети, которых до сих пор не нашли".



Позже в воскресенье американские военные признали, что были сообщения о жертвах среди гражданского населения после удара.



"Мы знаем, что в результате уничтожения автомобиля произошли значительные и мощные взрывы, свидетельствующие о значительном количестве взрывчатых материалов внутри, которые могли повлечь дополнительные жертвы. Непонятно, что могло произойти, и мы продолжаем расследование", - сообщил пресс-секретарь Центрального командования США Билл Урбан.

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