Удар РФ по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

"В реанимации находятся 7 пациентов, двое из них в крайне тяжелом состоянии, однако они уже начали дышать без поддержки аппаратов ИВЛ", - говорится в сообщении.



Шесть пострадавших продолжают лечение в хирургическом отделении. Двум пациентам 24 октября проведены плановые операции, сейчас их состояние стабильное.

Одного пациента 25 октября выписывают из травматологического отделения.



По информации пресс-службы "Новой почты", еще 2 человека лечатся в частной клинике.



В ОВА напомнили, что все раненые – мужчины от 19 до 48 лет. В основном они получили ранения грудной и брюшной полостей, а также конечностей.