Удар РФ по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших
По состоянию на 25 октября в больнице остаются 14 пострадавших в результате российского ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
"В реанимации находятся 7 пациентов, двое из них в крайне тяжелом состоянии, однако они уже начали дышать без поддержки аппаратов ИВЛ", - говорится в сообщении.
Шесть пострадавших продолжают лечение в хирургическом отделении. Двум пациентам 24 октября проведены плановые операции, сейчас их состояние стабильное.
Одного пациента 25 октября выписывают из травматологического отделения.
По информации пресс-службы "Новой почты", еще 2 человека лечатся в частной клинике.
В ОВА напомнили, что все раненые – мужчины от 19 до 48 лет. В основном они получили ранения грудной и брюшной полостей, а также конечностей.
- 21 октября российская ракета попала в терминал "Новой почты" в поселке Коротич на Харьковщине, в результате чего погибли 6 человек, 17 получили ранения.
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