Удар РФ по шведскому заводу SKF в Луцке: оккупанты назвали предприятие военным объектом
Россия назвала "частью ВПК Украины" завод шведской компании SKF в Луцке, по которому нанесла ракетный удар в ночь на 15 августа
Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Швеции.
"Этот завод в Луцке является частью украинского ВПК, он производил шариковые подшипники для Укроборонпрома", - говорится в комментарии оккупантов.
При этом захватчики цинично заявили, что наносят удары "исключительно по военным целям".
15 августа спикер компании Карл Бьернстам заявил, что в результате российского ночного удара по заводу в Луцке погибли трое сотрудников.
Депутат Волынского облсовета Иван Мирка сообщил в эфире Еспресо, что горсовет Луцка оплатит похороны погибших и выплатит их семьям по 200 тыс. грн, а также оплатит лечение и реабилитацию пострадавших.
Компания SKF является одним из крупнейших производителей подшипников в мире. В апреле 2022 года SKF ушла с российского рынка из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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