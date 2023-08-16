Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Швеции.

"Этот завод в Луцке является частью украинского ВПК, он производил шариковые подшипники для Укроборонпрома", - говорится в комментарии оккупантов.

При этом захватчики цинично заявили, что наносят удары "исключительно по военным целям".

15 августа спикер компании Карл Бьернстам заявил, что в результате российского ночного удара по заводу в Луцке погибли трое сотрудников.

Депутат Волынского облсовета Иван Мирка сообщил в эфире Еспресо, что горсовет Луцка оплатит похороны погибших и выплатит их семьям по 200 тыс. грн, а также оплатит лечение и реабилитацию пострадавших.

Компания SKF является одним из крупнейших производителей подшипников в мире. В апреле 2022 года SKF ушла с российского рынка из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.