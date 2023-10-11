Удар РФ по селу Гроза: количество погибших возросло до 55
По состоянию на 11 октября количество погибших в селе Гроза Харьковской области, где в кафе проходил поминальный обед, увеличилось до 55
Об этом информирует Укринформ со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.
"По состоянию на данный момент количество погибших в с. Гроза из-за российского ракетного удара увеличилось до 55 человек. За сутки еще две женщины были установлены среди погибших, до этого они считались пропавшими без вести", - сказал Чубенко.
По его словам, пропавшими без вести считают троих человек. Идентификация тел погибших продолжается.
"Исходя из заявлений родственников о пропавших людях, количество погибших может еще увеличиться до 58 человек. Криминалисты и судебно-медицинские эксперты осуществляют очень кропотливую работу по идентификации погибших. Для примера, тело одного из мужчин, находившегося в эпицентре взрыва, было разорвано по меньшей мере на 19 частей", - добавил спикер прокуратуры.
Что известно о трагедии в Грозе
5 октября Россия обстреляла село Гроза Харьковской области, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек , еще 6 получили ранения. Рашисты попали в кафе, где в то время проходил поминальный обед. Зафиксировано попадание ракеты "Искандер-М".
Верховный комиссар ООН по правам человека направил полевую группу для расследования российского удара по поселку Гроза в Харьковской области.
По состоянию на 7 октября правоохранители идентифицировали 48 погибших. Специалисты отобрали образцы ДНК не менее 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков, к тому времени, прогоняли через ДНК-комплекс АNDE.
Позже, 9 октября, стало известно о 49 идентифицированных телах жителей села Гроза.
10 октября полиция заявила, что число погибших возросло до 53 человек. В общей сложности в полицию поступило 22 заявления о без вести пропавших в селе Гроза, из них 4 сообщения не подтвердились – люди нашлись, 13 человек идентифицированы среди изъятых тел. Пропавшими без вести оставались 5 человек. С 5 октября следователи и криминалисты круглосуточно работали над установлением лиц погибших. За это время проведено 288 ДНК-исследований.
Правоохранители установили вероятных наводчиков удара РФ по Грозе – местных братьев-экскопов, сбежавших к оккупантам. Как сообщается, старший брат узнал от местных, кто придет на поминовение, когда он состоится и где именно. Он передал эти данные своим российским руководителям, которые решили обстрелять гражданский объект.
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