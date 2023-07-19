Об этом Зеленский заявил 19 июля в ежедневном обращении, сообщает Офис президента .

По его словам, массированный удар в ночь на 19 июля был едва ли не самой большой за все время полномасштабной войны попыткой России причинить боль Одессе.

"Этот удар террористов доказывает, что их мишень – не только Украина, и не только жизнь наших людей. В портах, которые были атакованы сегодня, хранится около миллиона тонн продовольствия. Именно тот объем, который уже давно должен быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в портовом терминале, который ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тыс. тонн агропродукции, предназначавшихся для отправки в Китай.

"То есть всех это затрагивает - российский террор. Каждый мир должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в пострадавших от ударов этой ночью общинах уже начались первоочередные ремонтные работы.

Что известно о массированном ударе РФ по Одессе 19 июля

По данным ОК "Юг", российская армия атаковала Одессу и область ракетами Х-59, Х-22 из стратегической авиации и "Ониксами" из берегового ракетного комплекса из временно оккупированного Крыма. Вместе с тем, они запустили по югу "шахеды". Над Одесской областью сбили 8 беспилотников.

Портовую и критическую инфраструктуру россияне атаковали "Ониксами" и Х-22. В результате попадания в зерновой и масляный терминал были повреждены резервуары и оборудование для загрузки. Возник пожар.

Как уточнили впоследствии в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, в результате атаки повреждений получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

В Минагрополитики добавили , что атака РФ в ночь на 19 июля вывела из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. На восстановление понадобится не менее года. Согласно сообщению, в порту Черноморска уничтожено 60 тыс. тонн зерна, которое должно было быть загружено и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.

В Одесском районе попали в промышленный порт, в разных локациях повреждены два складских помещения - с табаком и фейерверками. Пострадал штатский сотрудник.

В Офисе генпрокурора отметили , что ранения в результате российской атаки получили 10 мирных жителей.