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Удар РФ по Краматорску: среди пострадавших украинская писательница и трое иностранцев

28 июня, 2023 среда
11:45
Война с Россией

Украинская писательница Виктория Амелина и трое граждан Колумбии – Серхио Харамильо, Эктор Абад Фасиолинс и Каталина Гомес получили ранения в результате российского ракетного удара по Краматорску

Об этом говорится в совместном заявлении колумбийских граждан – писателя Гектора Абада и политика Серхио Харамильо.

Граждане Колумбии рассказали, что вечером 27 июня ужинали в пиццерии RAI в компании украинской писательницы Виктории Амелиной и журналистки Каталины Гомес.

"Мы стали объектом российской атаки крылатой ракетой по ресторану, который является частью торгового комплекса. Это обычное место встречи международных корреспондентов и Краматорской общины. Мы собирали материал в этом и других городах Донбасса для нашего движения "Держись, Украина!". Мы хотели. выразить солидарность Латинской Америки с украинским народом против варварского и незаконного российского вторжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что колумбийцы Серхио Харамильо, Эктором Абадом Фасиолинсом и Каталиной Гомес получили незначительные травмы. Однако украинская писательница Виктория Амелина находится в больнице в тяжелом состоянии. Она получила травму головы.

"Все наши мысли с Викторией. Мы не принимаем эту новую преступную атаку России против населения Краматорска, где уже погибли 63 гражданских в апреле прошлого года, когда Россия запустила ракету по вокзалу. Нападения на гражданские места являются варварским актом. Держись Украина", – отметили Украина. в заявлении.

Справка: Виктория Амелина – украинская писательница и общественный деятель, лауреат литературной премии мне Джозефа Конрада-Коженевского. Она также является основательницей Нью-Йоркского литературного фестиваля Донецкой области. На Франкфуртской книжной ярмарке читала рассказ Олега Сенцова в переводе на английский и участвовала в многочисленных акциях в поддержку его увольнения.

Ракетный удар по Краматорску

Об обстреле Краматорска 27 июня первым в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, обстрел центра города произошел примерно в 19:32, данные о пострадавших и разрушениях уточнялись.

"Данные о пострадавших и разрушениях устанавливают. На месте происшествия развернули оперативный штаб, всю необходимую помощь будут оказывать раненым", - говорил Кириленко.

Также оперативно об этом написал в телеграмме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил , что кроме Краматорска под обстрел попало село Беленькое.

В Офисе Генпрокурора сообщили , что по состоянию на 23:00 от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец.

Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, заявив, что каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц. и террористов.

К утру 28 июня зафиксировано 9 погибших, из них трое детей. Подробнее о ходе событий – читайте по ссылке.

Культура
Краматорск
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