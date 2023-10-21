Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Удар РФ по Бериславу 19 октября: под завалами обнаружили тело женщины

Удар РФ по Бериславу 19 октября: под завалами обнаружили тело женщины

21 октября, 2023 суббота
16:45
Война с Россией

Российские оккупанты 19 октября выпустили по Бериславу 10 управляемых авиабомб. По состоянию на субботу, 21 октября, количество жертв возросло: под завалами разрушенного дома обнаружили тело женщины

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Отмечается, что тело женщины обнаружили во время разборки завалов дома, разрушенного россиянами.

"Полицейские установили ее личность. Это 56-летняя местная жительница, которая ухаживала за указанным домом и на момент авиационного удара 19 октября пришла кормить собак", - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что в тот же день россияне обстреляли из артиллерии Золотую Балку, в результате чего были повреждены два дома.

"Хозяев в то время в домах не было, так что обошлось без пострадавших", - добавили правоохранители.

  • 19 октября российская армия атаковала Херсонщину из авиации. Оккупанты выпустили по Бериславу десять авиабомб, в результате чего ранения получили две женщины.
Украина
Россия
російська армія
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Сергій Наєв
20 октября, 2023 пятница
Генерал Наев назвал численность российских войск на северной границе
Карта. ATACMS
20 октября, 2023 пятница
В Defense Express назвали главную задачу Atacms на поле боя
ЗСУ
21 октября, 2023 суббота
Силы обороны в сутки уничтожили 16 танков, 55 бронемашин и 790 военных армии РФ, - Генштаб
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.63
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
21 октября
17:23
Обновлено
"Брусчатка никого не спасет": в Киеве, Одессе и Днепре под стенами городских администраций прошли акции протеста
16:50
Украина Турция
Зеленский обсудил с Эрдоганом следующий раунд переговоров по Формуле мира
16:40
Эксклюзив
Верховный суд Украины
Общественная деятельница Федорив объяснила угрозу новых законопроектов по контролю высшего органа судебной власти Украины
16:31
Чехия Украина
РФ вызвала временного поверенного в делах Чехии в ответ на активную позицию страны по поддержке Украины
16:12
Алексей Данилов
Объекты вокруг Москвы станут мишенями для украинского оружия, - Данилов
16:05
OPINION
Страшно бывает потом. В конце кино
15:38
Россияне заявили о работе ПВО над Ростовской областью
15:37
OPINION
Николай Княжицкий
Принятый в первом чтении закон – против русской церкви, хотя только на бумаге
15:35
Эксклюзив
Наступление противника идет по всему участку российско-украинского фронта протяженностью 1000 км, – военный эксперт Снегирев
15:30
Минздрав Палестины заявил, что количество погибших в Газе возросло до 4385
15:25
Обзор
Борьба Украины за Евро-2024, новый тренер "Шахтера" и намеки Усика об окончании карьеры: обзор украинского спорта за неделю
15:23
Норвегия выделит около $1,1 млн администрации ООН по вопросам помощи и реабилитации на их работу в Газе
15:09
Обновлено
Ради развлечения залезли на вагон: на Одесчине в результате удара током погиб подросток, еще один получил ожоги
15:06
Финляндия подозревает контейнеровоз из Китая в повреждении газопровода, ведущего в Эстонию
14:57
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы: местные видят черный дым
14:44
Враг обстрелял громаду на Херсонщине: ранен местный житель
14:43
Многие люди без иммунитета: в Минздраве рассказали, как защититься от кори
14:41
Боевики ХАМАСа держат в заложниках 210 человек
14:25
На Харьковщине начался отопительный сезон, но россияне атакуют критическую инфраструктуру области
14:24
Россияне ударили из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине: погиб человек
14:24
Каждая пятая ракета ХАМАС падает на сектор Газы, - ЦАХАЛ
14:17
Эксклюзив
Пекин не заинтересован в провоцировании второй точки кипения: политик Чех об отношении Китая к войне на Ближнем Востоке
14:03
"Надеюсь, что Израиль перестанет существовать": турецкий политик из партии Эрдогана заявил, что молится за Гитлера
14:00
OPINION
МВФ существенно улучшил прогноз экономического роста Украины
13:59
Не зерном единым: украинские металлурги стремятся возобновить экспорт морскими путями
13:51
"Вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны": глава КМВА Попко о защите неба над Киевом
13:49
Деньги
Более 5,6 млрд грн в октябре направлено на выплаты для ВПЛ
13:39
Эксклюзив
Глен Грант
Полковник Грант рассказал, какие события могут привести к Третьей мировой войне
13:18
Инфографика
Курс валют на 21 октября: сколько стоят евро и доллар
13:08
У посольства Израиля на Кипре произошел взрыв: полиция задержала выходцев из Сирии
13:05
В Украину вернули еще троих похищенных россиянами детей
12:55
На Тузловские лиманы прилетело рекордное количество розовых фламинго
12:53
Палестина
Франция отправит спецрейс с гуманитарной помощью палестинцам
12:38
После уничтожения ХАМАС в секторе Газы при поддержке ООН и арабских стран создадут новую администрацию, - СМИ
12:29
Беларусь планирует вызвать жителей в военкоматы через смс-рассылку
12:28
Германия выделит на восстановление Украины еще 200 миллионов евро
12:15
Без света остаются потребители в 6 приграничных и прифронтовых областях Украины: ситуация в энергосистеме по состоянию на 21 октября
12:11
Минобороны упростило допуск беспилотников и РЭБ к эксплуатации
12:02
Обновлено
Армия РФ вывела в Черное море ракетоноситель с 4 "калибрами"
12:02
OPINION
Почему в Украине выносят приговоры мертвым душам и беглецам
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV