Удар РФ по Бериславу 19 октября: под завалами обнаружили тело женщины

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Отмечается, что тело женщины обнаружили во время разборки завалов дома, разрушенного россиянами.

"Полицейские установили ее личность. Это 56-летняя местная жительница, которая ухаживала за указанным домом и на момент авиационного удара 19 октября пришла кормить собак", - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что в тот же день россияне обстреляли из артиллерии Золотую Балку, в результате чего были повреждены два дома.

"Хозяев в то время в домах не было, так что обошлось без пострадавших", - добавили правоохранители.