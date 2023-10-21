Удар РФ по Бериславу 19 октября: под завалами обнаружили тело женщины
Российские оккупанты 19 октября выпустили по Бериславу 10 управляемых авиабомб. По состоянию на субботу, 21 октября, количество жертв возросло: под завалами разрушенного дома обнаружили тело женщины
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Отмечается, что тело женщины обнаружили во время разборки завалов дома, разрушенного россиянами.
"Полицейские установили ее личность. Это 56-летняя местная жительница, которая ухаживала за указанным домом и на момент авиационного удара 19 октября пришла кормить собак", - говорится в сообщении.
В полиции также сообщили, что в тот же день россияне обстреляли из артиллерии Золотую Балку, в результате чего были повреждены два дома.
"Хозяев в то время в домах не было, так что обошлось без пострадавших", - добавили правоохранители.
- 19 октября российская армия атаковала Херсонщину из авиации. Оккупанты выпустили по Бериславу десять авиабомб, в результате чего ранения получили две женщины.
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