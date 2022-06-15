Удар по месту ремонта захваченной техники после сюжета 1+1: российская бронемашина имела французский тепловизор Thales, - расследование

Об этом говорится в расследовании независимого центра по борьбе с дезинформацией Centre for Information Resilience (CIR).

По цеху, где находилась бронемашина, утром 16 апреля Россия нанесла ракетный удар.

"Наше расследование установило, что одна из уничтоженных российских БМД-4 содержала сложную тепловизионную камеру, распространяемую французской оружейной компанией Thales. Возможно, дорогая и редкая российская высокоточная ракета была применена для того, чтобы система не попала в руки украинцев", - предполагают расследователи.

За 9 дней до ракетного удара канал 1+1 показал репортаж о том, как на заводе ремонтируют захваченную российскую бронетехнику. При этом допуск журналистов на оборонное предприятие в условиях полномасштабного вторжения и ракетных обстрелов стратегических объектов производился с согласия главы Укроборонпрома Юрия Гусева, лично комментировавшего на камеру работу предприятия.

Несмотря на то, что на видео была запечатлена только внутренняя часть помещения, расследователи продемонстрировали, как из открытых источников с помощью только поисковика Google можно было определить точные координаты цеха: по запросу о бронетанковых заводах Украины нашли в открытом доступе фотографии с соответствующих предприятий, в том числе такую, на которой было зафиксировано именно то помещение, которое 1+1 показал в репортаже. Исследовав происхождение фотографии и выяснив таким образом, о каком цехе предприятия идет речь, расследователи посмотрели его координаты на карте Google. Авторы расследования предполагают, что аналогичный алгоритм могли использовать оккупанты для наведения ракеты на предприятие.

Запечатленную репортерами 1+1 российскую БМД-4 расследователи узнали на видео с трактором, буксировавшим эту технику. Как выяснили авторы расследования, видео с трактором было снято в Киевской области западнее столицы.

"БМД-4 в разбомбленном цехе имела надпись V5 и раскрывает тревожную информацию о поставках французского оружия в Россию. Работа над транспортным средством позволила выявить связи, свидетельствующие о том, что он (прибор – ред.) принадлежит французскому производителю оборудования в российских. военных активах. Доказательства появились 21 апреля, когда украинский видеоблогер Павел Кащук опубликовал на YouTube видео, на котором показан тот же V5", - рассказывают авторы материала.

Расследователи отмечают, что эта информация появилась после того, как издание Disclose в марте сообщило, что Франция, несмотря на эмбарго Евросоюза, введенное после аннексии Крыма в 2014 году, экспортировала в Россию оружие на 152 млн евро в период с 2015 по 2020 год.

"Кащук в своем видео показывает, что на этом танке есть тепловизорная камера с "нерусским" названием Catherine FC. Эти тепловые камеры производит Thales - компания, крупнейшим акционером которой является французское государство. На Catherine FC у V5 есть логотип Thales", - говорится в материале.

Этот тепловизор, установленный на бронетехнику, может обнаруживать цель в радиусе около десяти километров день и ночь.

"Это очень высокотехнологичный инструмент, который дает чрезвычайно важное тактическое преимущество", - пояснил в комментарии Disclouse бывший сотрудник оборонного отделения Thales.

По утверждению Thales, "с 2014 года с Россией не был заключен ни один экспортный контракт на оборонную технику и не было никаких поставок в Россию с начала конфликта в Украине".

Расследователи объясняют, что указанная камера действительно была изготовлена ​​не во Франции, а в 2016 году в российском городе Вологда – в 2009 году Thales заключила соглашение с российской фирмой Vomz, которая является частью российского государственного оборонного конгломерата Rostec.

"Несмотря на санкции ЕС, Россия при поддержке Thales смогла изготовить тепловые камеры, которыми должны быть оснащены танки, отправленные в Украину", - заключают авторы материала.

Расследователи отмечают, что нельзя сказать наверняка, имели ли целью оккупанты помешать использованию Украиной камеры Catherine FC, когда наносили ракетный удар, однако в противном случае эта атака остается для них непонятной.

Ранее сообщалось, что украинцев возмутил сюжет 1+1 , после которого Россия разбомбила ремонтный цех Киевского бронетанкового завода.

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