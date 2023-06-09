Снова яхта, снова неизвестные украинцы-исполнители. На очередную публикацию в некогда авторитетном американском издании "Вашингтон Пост", можно было бы не реагировать, потому что техническая абсурдность версии с яхтой, груженой взрывчаткой и с группой лихих дайверов на борту давно доказана. Как доказано и то, что за этим стоят соответствующие спецподразделения Балтийского флота РФ. Даже сами россияне из оппозиционеров (В. Милов) это показали.

Но избитая версия снова и снова всплывает на страницах американского издания. Теперь у "украинского следа" уже есть четкое указание на руководителя диверсионной операции - Главнокомандующий ВСУ В. Залужный.

Квинтэссенция этого действительно не в самой диверсии на "потоках", а вот в этом:

все причастные к операции подчинялись непосредственно генералу Валерию Залужному, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не узнал об операции;

украинцы планировали атаковать трубопровод сразу после крупных военно-морских учений союзников, известных как BALTOPS, проходивших с 5 по 17 июня 2022 года;

чиновники администрации Байдена теперь приватно признают, что нет никаких доказательств, убедительно указывающих на причастность Москвы.

Можно сказать, что издание "Вашингтон пост" отработало российскую адженду:

углубить недоверие между Главнокомандующим ВСУ и Верховным главнокомандующим, — мол, Залужный занимается губительной самодеятельностью, игнорируя Зеленского как президента, председателя СНБО, Верховного главнокомандующего;

усилить недоверие между Украиной и НАТО, а также между Украиной и Германией как важным европейским членом Альянса и ЕС, — мол, украинцы хотели замаскировать свою диверсию, создав фальшивый НАТОвский след, на который обратила внимание Россия, что и привело бы к эскалации в отношениях РФ – НАТО, чего во что бы то ни стало пытаются избежать Альянс и США как ведущая страна-член;

дать очередное "подтверждение", хотя и из не названного, но "авторитетного источника" в разведке какой-то европейской страны через "авторитетное издание" о непричастности россиян к подрыву газопроводов.

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Обращаю внимание, что публикация в "Вашингтоне пост" появилась 6 июня, в тот же день, когда Россия взорвала Каховскую ГЭС и совершила акт экоцида против Украины. Каким был основной месседж из Москвы по ГЭС? ВСУ произвели обстрел в ходе контрнаступательных действий, что повлекло за собой разрушение ГЭС. Какова была реакция ведущих западных СМИ – не все так однозначно, в то время, когда картина выглядит более чем однозначной. Кажется, как по мановению какой-то дирижерской палочки, хор западных СМИ стал на "позицию неоднозначности". И не только в вопросе подрыва Каховской ГЭС. То же самое мы наблюдаем и в случае подрыва "Северных потоков".

В вашингтонском закулисье решили сыграть по сценарию "победы в непобедимой войне" – сыграть в "прекращение войны" путем склонения сторон к переговорам, что должно стать победой действующей администрации, только усилия которой, в отличие от очереди разных посредников (Китая, Бразилии, Турции, Индонезии, Африки, Ватикана), увенчались успехом

Что за этим стоит? По-моему, в вашингтонском закулисье решили сыграть по сценарию "победы в непобедимой войне" – сыграть в "прекращении войны" путем склонения сторон к переговорам, что должно стать победой действующей администрации, только усилия которой, в отличие от очереди разных посредников (Китая, Бразилии, Турции, Индонезии, Африки, Ватикана), увенчались успехом.

И тут как раз стоит вспомнить, что накануне, 5 июня, появляется статья неофициального рупора белодомовской группировки Салливана (назову его "ястребами мира") Сэмюэля Чарапа под характерным заголовком "Непобедимая война. Вашингтону нужен финал в Украине". Данный персонаж известен как поклонник Валдайского сборища Путина и порученец Салливана, действующий по алгоритму типичного агента влияния Кремля. Стоит вспомнить его прогноз 2019 года - у Путина не все хорошо, но это не значит, что он будет войну устраивать, мол, нужно с ним переговоры вести.

Вот и сейчас его вытащили, чтобы он снова говорил о переговорах. Основные тезисы статьи:

пора Соединенным Штатам разработать видение того, как закончится война;

они могут предпринять попытки направить войну на завершение путем переговоров в ближайшие месяцы;

длительный конфликт сохраняет риск возможной эскалации — будь то использование Россией ядерного оружия или российско-НАТОвской войны;

поскольку переговоры потребуются, но об урегулировании не может быть и речи, наиболее вероятным завершением является соглашение о перемирии;

исторически воевать и разговаривать одновременно было обычной практикой в войнах;

приоритетом [для США] должно оставаться избежание войны с Россией.

Для успеха "переговорного плана" следует склонить стороны к переговорам. В случае с Россией это бесполезно, поскольку Москва не собирается идти на переговоры. Тем более, видя позицию слабости США, ведь Россия воюет с США и НАТО в Украине! Украина также на переговоры не пойдет, но на Киев есть рычаги давления. Конечно, сделать по "рецепту Орбана" - прекратить поставки оружия Украине, это все равно, что сделать по такому же "рецепту Си", чего себе не могут позволить на берегах Потомака. Поэтому действуют скрытно, пытаясь решить "кадровый вопрос" - ускорить устранение Главнокомандующего ВСУ, не устраивающего группировку Джейка Салливана. Залужный постоянно хочет больше оружия, более широкой его номенклатуры, в частности, ударных вооружений, дальнобойных средств поражения, атакует российскую территорию, не делится секретами, а главное – нацелен на Победу Украины, а не на переговоры и замораживание действующего статус-кво. Он явно мешает салливановским "ястребам мира" в Вашингтоне.

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Действуют скрытно, пытаясь решить "кадровый вопрос" - ускорить устранение Главнокомандующего ВСУ, не устраивающего группировку Джейка Салливана. Залужный постоянно хочет больше оружия, не делится секретами, а главное – нацелен на Победу Украины, а не на переговоры и замораживание действующего статус-кво. Он явно мешает салливановским "ястребам мира" в Вашингтоне

Поэтому открыли некий "дружественный огонь" по нему из принципа, с тем, чтобы создать дополнительное давление и Верховный главнокомандующий, в конце концов, принял «правильное решение». Ну и сюжет подходящий под рукой, поскольку так и неизвестно, мол, кто автор диверсии на путинских потоках. Почему бы в этот "украинский след" не вставить Залужного для дальнейшей дискредитации и демонизации, сделать токсичным для контактов. Особенно в случае трудностей с контрнаступательными операциями ВСУ.

Тем более что устранение Залужного, мол, отвечает и желанию Офиса украинского президента, где также есть "миротворцы" (среди российской агентуры). И это в то время, когда в Конгрессе США рассматривается проект двухпартийной резолюции в поддержку победы Украины (H.Res. 322), внесенный 25 апреля. То есть, "ястребы мира" спешат, пока в Конгрессе не создали ограничительные рамки для Белого дома, точнее, для группировки Салливана.

Это абсолютно провальная для нынешней администрации США ставка на "переговоры и примирение" (конечно, они так не считают). Причина провальности очевидна – все подобного рода действия США воспринимаются в Кремле как признаки слабости и приглашения к дальнейшей эскалации.

Это абсолютно провальная для нынешней администрации США ставка на "переговоры и примирение" (конечно, они так не считают). Причина провальности очевидна – все подобного рода действия США воспринимаются в Кремле как признаки слабости и приглашения в дальнейшую эскалацию. Возможно, Джейк Салливан действительно свято верит в силу переговорного процесса когда угодно, с кем угодно, любой ценой, но он явно не учитывает того, что договариваться с тем, кто пришел убивать, бесполезно. Стоит вспомнить характерный эпизод из "Крепкого орешка", когда один из героев – непревзойденный мастер переговоров, которым он себя считал, пошел договариваться с главарем террористов и получил после непродолжительного переговорного процесса пулю в лоб.

Ну а для того, чтобы склонить россиян к переговорам, Кремлю посылают месседжи, что не все так однозначно и с подрывами потоков, и с подрывом дамбы ГЭС, да и российских крылатых ракет над территорией НАТО мы не видели официально – ни тех, что над Румынией пролетали, ни той, что почти всю Польшу пролетела, да и уничтоженный над Черным морем разведывательный беспилотник мы вам простили. И, как видите, ваши деньги, хоть и заморозили, однако украинцам их не передаем и в оружии их ограничиваем, всячески затягиваем поставки, Россию не признали страной-спонсором терроризма, не понизили ценовой потолок на нефть, Росатом не трогаем санкциями, ведем с вами переговоры. Оцените, мол.

Эффект, который вызывает такой американский подход в Европе, прямо противоположен ожидаемому. Заботясь о трансатлантическом единстве, на самом деле, благодаря усилиям группировки Салливана, администрация США его разрушает. Подобно тому, как не в последнюю очередь благодаря усилиям Салливана, были окончательно разрушены отношения США со своими давними партнерами на Ближнем Востоке – Саудовской Аравией и ОАЭ, которые уже де-факто больше прислушиваются к Пекину и Москве, чем к Вашингтону. Сейчас мы наблюдаем расслоение в рядах НАТО из-за промедления США с приглашением Украины в Альянс на Вильнюсском саммите. Но это уже другая тема.

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Об авторе. Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасностым отношениям

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