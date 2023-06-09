Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Удар по Залужному. Зачем в США вернулись к теме "Северных потоков"?
OPINION

Удар по Залужному. Зачем в США вернулись к теме "Северных потоков"?

Михаил Гончар
9 июня, 2023 пятница
14:04
Мнение

Снова украинский след в истории с подрывом "Северных потоков". Снова ищут украинскую черную кошку в темной комнате, зная, что ее там нет

Снова яхта, снова неизвестные украинцы-исполнители. На очередную публикацию в некогда авторитетном американском издании "Вашингтон Пост", можно было бы не реагировать, потому что техническая абсурдность версии с яхтой, груженой взрывчаткой и с группой лихих дайверов на борту давно доказана. Как доказано и то, что за этим стоят соответствующие спецподразделения Балтийского флота РФ. Даже сами россияне из оппозиционеров (В. Милов) это показали.

Но избитая версия снова и снова всплывает на страницах американского издания. Теперь у "украинского следа" уже есть четкое указание на руководителя диверсионной операции - Главнокомандующий ВСУ В. Залужный.

Квинтэссенция этого действительно не в самой диверсии на "потоках", а вот в этом:

  • все причастные к операции подчинялись непосредственно генералу Валерию Залужному, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не узнал об операции;
  • украинцы планировали атаковать трубопровод сразу после крупных военно-морских учений союзников, известных как BALTOPS, проходивших с 5 по 17 июня 2022 года;
  • чиновники администрации Байдена теперь приватно признают, что нет никаких доказательств, убедительно указывающих на причастность Москвы.

Можно сказать, что издание "Вашингтон пост" отработало российскую адженду:

  • углубить недоверие между Главнокомандующим ВСУ и Верховным главнокомандующим, — мол, Залужный занимается губительной самодеятельностью, игнорируя Зеленского как президента, председателя СНБО, Верховного главнокомандующего;
  • усилить недоверие между Украиной и НАТО, а также между Украиной и Германией как важным европейским членом Альянса и ЕС, — мол, украинцы хотели замаскировать свою диверсию, создав фальшивый НАТОвский след, на который обратила внимание Россия, что и привело бы к эскалации в отношениях РФ – НАТО, чего во что бы то ни стало пытаются избежать Альянс и США как ведущая страна-член;
  • дать очередное "подтверждение", хотя и из не названного, но "авторитетного источника" в разведке какой-то европейской страны через "авторитетное издание" о непричастности россиян к подрыву газопроводов.

Читайте также: "Северные потоки": что не так в расследованиях западных журналистов

Обращаю внимание, что публикация в "Вашингтоне пост" появилась 6 июня, в тот же день, когда Россия взорвала Каховскую ГЭС и совершила акт экоцида против Украины. Каким был основной месседж из Москвы по ГЭС? ВСУ произвели обстрел в ходе контрнаступательных действий, что повлекло за собой разрушение ГЭС. Какова была реакция ведущих западных СМИ – не все так однозначно, в то время, когда картина выглядит более чем однозначной. Кажется, как по мановению какой-то дирижерской палочки, хор западных СМИ стал на "позицию неоднозначности". И не только в вопросе подрыва Каховской ГЭС. То же самое мы наблюдаем и в случае подрыва "Северных потоков".

В вашингтонском закулисье решили сыграть по сценарию "победы в непобедимой войне" – сыграть в "прекращение войны" путем склонения сторон к переговорам, что должно стать победой действующей администрации, только усилия которой, в отличие от очереди разных посредников (Китая, Бразилии, Турции, Индонезии, Африки, Ватикана), увенчались успехом

Что за этим стоит? По-моему, в вашингтонском закулисье решили сыграть по сценарию "победы в непобедимой войне" – сыграть в "прекращении войны" путем склонения сторон к переговорам, что должно стать победой действующей администрации, только усилия которой, в отличие от очереди разных посредников (Китая, Бразилии, Турции, Индонезии, Африки, Ватикана), увенчались успехом.

И тут как раз стоит вспомнить, что накануне, 5 июня, появляется статья неофициального рупора белодомовской группировки Салливана (назову его "ястребами мира") Сэмюэля Чарапа под характерным заголовком "Непобедимая война. Вашингтону нужен финал в Украине". Данный персонаж известен как поклонник Валдайского сборища Путина и порученец Салливана, действующий по алгоритму типичного агента влияния Кремля. Стоит вспомнить его прогноз 2019 года - у Путина не все хорошо, но это не значит, что он будет войну устраивать, мол, нужно с ним переговоры вести.

Вот и сейчас его вытащили, чтобы он снова говорил о переговорах. Основные тезисы статьи:

  • пора Соединенным Штатам разработать видение того, как закончится война;
  • они могут предпринять попытки направить войну на завершение путем переговоров в ближайшие месяцы;
  • длительный конфликт сохраняет риск возможной эскалации — будь то использование Россией ядерного оружия или российско-НАТОвской войны;
  • поскольку переговоры потребуются, но об урегулировании не может быть и речи, наиболее вероятным завершением является соглашение о перемирии;
  • исторически воевать и разговаривать одновременно было обычной практикой в войнах;
  • приоритетом [для США] должно оставаться избежание войны с Россией.

Для успеха "переговорного плана" следует склонить стороны к переговорам. В случае с Россией это бесполезно, поскольку Москва не собирается идти на переговоры. Тем более, видя позицию слабости США, ведь Россия воюет с США и НАТО в Украине! Украина также на переговоры не пойдет, но на Киев есть рычаги давления. Конечно, сделать по "рецепту Орбана" - прекратить поставки оружия Украине, это все равно, что сделать по такому же "рецепту Си", чего себе не могут позволить на берегах Потомака. Поэтому действуют скрытно, пытаясь решить "кадровый вопрос" - ускорить устранение Главнокомандующего ВСУ, не устраивающего группировку Джейка Салливана. Залужный постоянно хочет больше оружия, более широкой его номенклатуры, в частности, ударных вооружений, дальнобойных средств поражения, атакует российскую территорию, не делится секретами, а главное – нацелен на Победу Украины, а не на переговоры и замораживание действующего статус-кво. Он явно мешает салливановским "ястребам мира" в Вашингтоне.

Читайте также: Путинские потоки. Диверсия. Танкерная версия

Действуют скрытно, пытаясь решить "кадровый вопрос" - ускорить устранение Главнокомандующего ВСУ, не устраивающего группировку Джейка Салливана. Залужный постоянно хочет больше оружия, не делится секретами, а главное – нацелен на Победу Украины, а не на переговоры и замораживание действующего статус-кво. Он явно мешает салливановским "ястребам мира" в Вашингтоне

Поэтому открыли некий "дружественный огонь" по нему из принципа, с тем, чтобы создать дополнительное давление и Верховный главнокомандующий, в конце концов, принял «правильное решение». Ну и сюжет подходящий под рукой, поскольку так и неизвестно, мол, кто автор диверсии на путинских потоках. Почему бы в этот "украинский след" не вставить Залужного для дальнейшей дискредитации и демонизации, сделать токсичным для контактов. Особенно в случае трудностей с контрнаступательными операциями ВСУ.

Тем более что устранение Залужного, мол, отвечает и желанию Офиса украинского президента, где также есть "миротворцы" (среди российской агентуры). И это в то время, когда в Конгрессе США рассматривается проект двухпартийной резолюции в поддержку победы Украины (H.Res. 322), внесенный 25 апреля. То есть, "ястребы мира" спешат, пока в Конгрессе не создали ограничительные рамки для Белого дома, точнее, для группировки Салливана.

Это абсолютно провальная для нынешней администрации США ставка на "переговоры и примирение" (конечно, они так не считают). Причина провальности очевидна – все подобного рода действия США воспринимаются в Кремле как признаки слабости и приглашения к дальнейшей эскалации.

Это абсолютно провальная для нынешней администрации США ставка на "переговоры и примирение" (конечно, они так не считают). Причина провальности очевидна – все подобного рода действия США воспринимаются в Кремле как признаки слабости и приглашения в дальнейшую эскалацию. Возможно, Джейк Салливан действительно свято верит в силу переговорного процесса когда угодно, с кем угодно, любой ценой, но он явно не учитывает того, что договариваться с тем, кто пришел убивать, бесполезно. Стоит вспомнить характерный эпизод из "Крепкого орешка", когда один из героев – непревзойденный мастер переговоров, которым он себя считал, пошел договариваться с главарем террористов и получил после непродолжительного переговорного процесса пулю в лоб.

Ну а для того, чтобы склонить россиян к переговорам, Кремлю посылают месседжи, что не все так однозначно и с подрывами потоков, и с подрывом дамбы ГЭС, да и российских крылатых ракет над территорией НАТО мы не видели официально – ни тех, что над Румынией пролетали, ни той, что почти всю Польшу пролетела, да и уничтоженный над Черным морем разведывательный беспилотник мы вам простили. И, как видите, ваши деньги, хоть и заморозили, однако украинцам их не передаем и в оружии их ограничиваем, всячески затягиваем поставки, Россию не признали страной-спонсором терроризма, не понизили ценовой потолок на нефть, Росатом не трогаем санкциями, ведем с вами переговоры. Оцените, мол.

Эффект, который вызывает такой американский подход в Европе, прямо противоположен ожидаемому. Заботясь о трансатлантическом единстве, на самом деле, благодаря усилиям группировки Салливана, администрация США его разрушает. Подобно тому, как не в последнюю очередь благодаря усилиям Салливана, были окончательно разрушены отношения США со своими давними партнерами на Ближнем Востоке – Саудовской Аравией и ОАЭ, которые уже де-факто больше прислушиваются к Пекину и Москве, чем к Вашингтону. Сейчас мы наблюдаем расслоение в рядах НАТО из-за промедления США с приглашением Украины в Альянс на Вильнюсском саммите. Но это уже другая тема.

Источник

Об авторе. Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасностым отношениям

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
Россия
теракт
Джо Байден
Война с Россией
США
Валерий Залужный
Читайте также:
Олександр Лукашенко
8 июня, 2023 четверг
"Вы, вероятно, догадываетесь, кто уничтожил Каховскую ГЭС?": Лукашенко обвинил в подрыве Украину
Володимир Зеленський
9 июня, 2023 пятница
"Есть результат": Зеленский заявил об успехах на фронте
8 июня, 2023 четверг
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Кулеба назвал его негодяем
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.84
    Покупка 36.84
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.76
    Продажа 40.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
9 июня
15:23
Фестиваль документального кино Docudays UA-2023 объявил победителей
15:12
Россияне стали активнее мародерить перед подрывом Каховской ГЭС, - ЦНС
15:08
F-16
Украина получит истребители F-16 через 2-3 месяца – экс-командующий сухопутными войсками Польши
15:07
Путин рассказал Лукашенко, когда РФ перебросит в Беларусь свое ядерное оружие
14:51
В РДК заявили о гибели Даниила Мазника, руководившего штурмом Новой Таволжанки
14:51
Обновлено
Нидерландский суд окончательно постановил вернуть "скифское золото" Украине. В Офисе президента отреагировали
14:42
Гончаренко, Бужанский, Дубинский: движение ЧЕСТНО опубликовало рейтинг самых популярных телеграмм-каналов нардепов
14:35
Россияне обстреляли больницу в Гуляйполе в Запорожье: погибли два человека
14:28
Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных ливнях в Херсонской и Николаевской областях, которые страдают от затопления
14:27
Ночной вражеский обстрел повредил объекты газовой инфраструктуры в двух областях Украины
14:06
Эксклюзив
Предстоящие шаги РФ по ЗАЭС будут зависеть от реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС, - эксперт по вопросам безопасности Гончар
14:02
Обновлено
Венгрия подтвердила, что РПЦ передала ей 11 украинских военнопленных. В Киеве об этом ничего не знают
13:47
Швеция позволит разместить войска НАТО на своей территории до официального вступления в Альянс
13:36
Рассматривают возможность отступления вглубь полуострова: в Минобороны объяснили, для чего РФ на подступах к Крыму "зубы дракона"
13:30
Подрыв Каховской ГЭС: в МВД сообщили о гибели по меньшей мере 5 человек, 13 считают пропавшими без вести
13:24
Обновлено
В Каховском водохранилище уровень воды снизился на 5,06 м, - ГСЧС
12:53
Зеленский уволил главу Гостомельской СВА Борисюка: журналисты обвиняли его в причастности к хищению средств на восстановление общества
12:45
В Киеве укрытия оборудованы автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа
12:31
Обновлено
Зеленский рассказал премьеру Японии о ситуации вокруг Каховской ГЭС: Токио предоставит около $5 млн помощи
12:20
Власти РФ сообщили о падении в Воронеже беспилотника: повреждена многоэтажка, есть раненые
12:05
OPINION
Почему власть не думает, что делать с последствиями Каховской трагедии
11:56
Армия РФ в сутки обстреляла 11 областей Украины: есть раненые и погибшие люди. Ситуация в регионах
11:55
На Черниговщине на вражеской мине взорвался автомобиль с полицейскими, один из них погиб
11:54
Инфографика
Курс валют на 9 июня: какова цена евро и доллара на черном рынке
11:38
Ситуация в энергосистеме: Украина второй день подряд пользуется аварийной помощью из Европы
11:34
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Увеличение потерь россиян свидетельствует об изменении динамики боев на фронте, - Згурец
11:07
Россияне готовятся к бегству с севера Крыма, в Армянске заминировали химический завод
11:00
Обзор
Контрнаступление под Запорожьем, угроза обвала ставка-охладителя на ЗАЭС. Акценты мировых СМИ 9 июня
10:39
Больницы, школы, детсады и ЗВО: в Украине стартовал 2 этап обмена ламп накаливания на LED
10:29
СБУ обнародовала перехват, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ
10:17
В британской разведке назвали вероятное условие России для продления зернового соглашения
10:12
Пентагон
Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд, - Bloomberg
10:04
OPINION
Гарантии безопасности для Украины – это не о мире, а о войне
09:46
Подрыв Каховской ГЭС отразится не только на ритме жизни людей, но и на культурном наследии, - Ткаченко
09:23
Обновлено
Ракетный удар по Умани 8 июня: шесть пострадавших остаются в больнице, двое из них - в тяжелом состоянии
09:22
Обновлено
Уровень воды в акватории Николаева снизился до 100 см, - мэр
09:06
В Херсонской области уровень воды упал на 20 см, затоплено 3 624 дома 32 населенных пунктов, - ОВА
08:57
Потери России за сутки войны в Украине: 1010 солдат, 24 боевых бронемашины и 10 танков, - Генштаб ВСУ
08:41
Тайваньский производитель Acer поставляет компьютерное оборудование в РФ, – Reuters
08:30
Эксклюзив
В Николаевской области за ночь затопило еще пять домов, - начальник Снигиревской ВА Кухта
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV