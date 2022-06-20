Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Эти все "вышки Бойко" расположены на судоходном маршруте к нашим портам, поэтому устранить оттуда противников - это ключ к разблокированию украинских портов. По довоенным данным эти вышки обороняла бригада ракетных катеров, а на этих вышках стояла радиотехническая аппаратура для слежения за нашим судоходством. Итак, это еще один мотив ударить по этому объекту. Возможно, под этот удар попали не только вышки, но и какие-то корабли черноморского флота РФ. Поэтому мы сейчас не имеем никаких официальных подтверждений - потому что продолжается выяснение", - подчеркнул Киричевский.



Эксперт добавил, что сейчас нужно дождаться официальных объяснений удара по "вышкам Бойко".



"Еще один мотив, почему не спешат давать данные этого удара – на таком расстоянии можно достать несколькими системами сразу – и советской "Точкой-У", и попытаться применить наши немногочисленные "нептуны". Возможно, там были еще и "гарпуны", возможно , еще каким-то вооружением, которое мы ожидаем. Поэтому есть мотив наших государственных структур еще не комментировать официально результат этого удара. Дождемся официальных пояснений", - сказал он.

По предварительной информации Вооруженные силы Украины нанесли удар по так называемым вышкам Бойко. В частности, речь идет о буровых установках Черноморнефтегаза, которые присвоила РФ. Об этом сообщил назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он утверждает, что удары были нанесены утром 20 июня. Пока официальных подтверждений со стороны украинской стороны по этому поводу нет.



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