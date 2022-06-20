Удар по вышкам в Черном море имеет несколько важных значений для Украины, - военный эксперт Киричевский
Эксперт Defence Espress Иван Киричевский убежден: удар по так называемым вышкам Бойко имеет несколько весомых стратегических значений для Украины. Однако, по словам эксперта, сначала нужно дождаться подтверждений по этому поводу от официальных источников
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Эти все "вышки Бойко" расположены на судоходном маршруте к нашим портам, поэтому устранить оттуда противников - это ключ к разблокированию украинских портов. По довоенным данным эти вышки обороняла бригада ракетных катеров, а на этих вышках стояла радиотехническая аппаратура для слежения за нашим судоходством. Итак, это еще один мотив ударить по этому объекту. Возможно, под этот удар попали не только вышки, но и какие-то корабли черноморского флота РФ. Поэтому мы сейчас не имеем никаких официальных подтверждений - потому что продолжается выяснение", - подчеркнул Киричевский.
Эксперт добавил, что сейчас нужно дождаться официальных объяснений удара по "вышкам Бойко".
"Еще один мотив, почему не спешат давать данные этого удара – на таком расстоянии можно достать несколькими системами сразу – и советской "Точкой-У", и попытаться применить наши немногочисленные "нептуны". Возможно, там были еще и "гарпуны", возможно , еще каким-то вооружением, которое мы ожидаем. Поэтому есть мотив наших государственных структур еще не комментировать официально результат этого удара. Дождемся официальных пояснений", - сказал он.
-
По предварительной информации Вооруженные силы Украины нанесли удар по так называемым вышкам Бойко. В частности, речь идет о буровых установках Черноморнефтегаза, которые присвоила РФ. Об этом сообщил назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он утверждает, что удары были нанесены утром 20 июня. Пока официальных подтверждений со стороны украинской стороны по этому поводу нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espreso
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.41
Покупка 34.41Продажа 35.22
-
EUR
Покупка 35.95Продажа 37.14
- Актуальное
- Важное