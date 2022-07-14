"Удар по военному объекту". Представитель России при ООН прокомментировал ракетные обстрелы Винницы
По версии россиян, в Доме офицеров в Виннице, по которому был нанесен удар, происходила подготовка сил ВСУ
Об этом заявил старший советник постпредства РФ ООН при организации Евгений Варганов, передает "Медуза".
"Россия наносит удары только по военным объектам в Украине. Удар по Виннице был нанесен по Дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины", - отметил официальный представитель РФ.
Варганов также добавил, что украинские военные сами наносят удары по гражданским, приведя в пример недавнюю атаку на Новую Каховку, в результате которой "погибли их же [украинские] мирные жители".
Варганов стал первым официальным представителем российских властей, прокомментировавшим удар по Виннице.
Отметим, что Дом офицеров в Виннице используется как концертный зал и культурный центр. В интернете на многочисленных специализированных сайтах продавали билеты на запланированные мероприятия. О концертах и репетициях в нем, которые должны были состояться сегодня, заявил Олег Скрипка и львовская певица ROXOLANA.
- Ракетный удар по Виннице, расположенной в нескольких сотнях километров от линии фронта, был нанесен утром 14 июля. По данным местных властей, погибли 22 человека, более 115 получили ранения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное