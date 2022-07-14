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Главная война с Россией "Удар по военному объекту". Представитель России при ООН прокомментировал ракетные обстрелы Винницы

"Удар по военному объекту". Представитель России при ООН прокомментировал ракетные обстрелы Винницы

14 июля, 2022 четверг
20:34
война с Россией

По версии россиян, в Доме офицеров в Виннице, по которому был нанесен удар, происходила подготовка сил ВСУ

Об этом заявил старший советник постпредства РФ ООН при организации Евгений Варганов, передает "Медуза".

"Россия наносит удары только по военным объектам в Украине. Удар по Виннице был нанесен по Дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины", - отметил официальный представитель РФ.

Варганов также добавил, что украинские военные сами наносят удары по гражданским, приведя в пример недавнюю атаку на Новую Каховку, в результате которой "погибли их же [украинские] мирные жители".

Варганов стал первым официальным представителем российских властей, прокомментировавшим удар по Виннице.

Отметим, что Дом офицеров в Виннице используется как концертный зал и культурный центр. В интернете на многочисленных специализированных сайтах продавали билеты на запланированные мероприятия. О концертах и репетициях в нем, которые должны были состояться сегодня, заявил Олег Скрипка и львовская певица ROXOLANA.

  • Ракетный удар по Виннице, расположенной в нескольких сотнях километров от линии фронта, был нанесен утром 14 июля. По данным местных властей, погибли 22 человека, более 115 получили ранения.

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ООН
Винница
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