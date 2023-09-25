Удар по Севастополю: в ССО заявили о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ и 33 офицеров
После поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидированы 34 офицера, среди которых командующий флотом Виктор Соколов
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" .
В ССО заявляют, что после поражения штаба Черноморского флота РФ погибли 34 офицера, среди них командующий флотом Виктор Соколов.
"Еще 105 окупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", - подчеркнули в Силах специальных операций.
- 20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.
- В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы: в Вооруженных силах Украины подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.55 Покупка 37.55Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.35Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное