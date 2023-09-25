Удар по Севастополю: в ССО заявили о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ и 33 офицеров

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" .

В ССО заявляют, что после поражения штаба Черноморского флота РФ погибли 34 офицера, среди них командующий флотом Виктор Соколов.

"Еще 105 окупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", - подчеркнули в Силах специальных операций.