Удар по российской ПВО свидетельствует о влиянии нового оружия с Запада, - WSJ

Об этом пишет Wall Street Journal.

Издание сообщает, что украинские силы нанесли удар по системе противовоздушной обороны, защищающей небо над временно оккупированным Луганском. Добавляют, что Украина также нанесла удары по важным целям, таким как склады боеприпасов и командные пункты, когда в прошлом месяце из США начали поступать реактивные системы залпового огня, известные как Himars.

Сергей Гайдай, глава Луганской области, заявил, что оккупанты не решаются идти в наступление и "чувствуется их обессиленность после уничтожения складов с боеприпасами". Также он отметил, что возросла активность российских диверсионно-разведывательных групп. В то же время российские военные усилили ракетные удары по позициям, расположенным вдали от линии фронта.

Wall Street Journal пишет, что с тех пор, как Россия захватила Луганск, она нацелилась на Донецкую область, часть которой уже контролируется Россией. Захват остального региона даст Москве полный контроль над территорией Донбасса, которую Кремль сделал своим приоритетом после вывода своих сил из центральной Украины в конце марта.

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9 июля в министерстве обороны США заявили , что украинские военные с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS срывают наступления россиян на Донбассе.

За день, 13 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.

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