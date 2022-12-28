The Guardian:

Журналисты сообщают об обстреле россиянами роддома в Херсоне . За сутки до утра среды по Херсону было нанесено 33 удара, среди пострадавших зданий - родильный, где незадолго до удара родились двое младенцев, а медицинский персонал успел завершить сечение кесарево перед эвакуацией до укрытия.

В издании подводят итоги 308 дня войны , вспоминая об обстрелах Украины, прежде всего Херсона, о первом за 10 месяцев визите в Киев министра обороны Франции Себастиане Лекорню, об отклонении Кремлем мирного плана Зеленского и выдвижении своих условий, в частности, относительно аннексированных территорий.

Guardian публикует аналитический материал о ошибках России в битве за Киев, сосредотачиваясь на планах Москвы оцепить крупные украинские города и уничтожить общественных лидеров в первые дни войны, а также на провале любых планов оккупантов.

The New York Times:

NYT также пишет о том, что россияне продолжают обстреливать Херсон , поэтому жителей призывают эвакуироваться из города.

В еще одном материале американцы отмечают невозможность переговоров между Украиной и Россией на данном этапе: "Стает все очевиднее, что требования обеих сторон даже начать переговоры совершенно неприемлемы для другой, что заставляет американских и европейских чиновников прийти к выводу, что серьезные дискуссии по прекращению войны в в ближайшем будущем маловероятны".

В контексте постоянных российских атак на территории Украины США пытаются остановить поставки Ираном беспилотников России. Некоторые официальные лица уверены, что Иран и Россия строят новый союз. Отмечают также, что партнерство быстро углубилось после того, как соглашение Ирана поставлять беспилотники россиянам прошлым летом "выручило Путина".

The Washington Post:

Американские журналисты сообщают о приезде в Киев министра обороны Франции Себастиана Лекорне . Это его первый визит в Украину в течение 10 месяцев российского полномасштабного вторжения. Министр прибыл, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины. Кроме того, в материале говорится, что всю зиму Киев ожидают аварийные отключения электроэнергии.

Также издание публикует материал об уничтоженном оккупантами Лимане, акцентируя на том, что в городе остались фактически одни руины, однако местные жители, в частности такие, как семья Климашенко, чей дом также стал сплошными руинами, боятся возможной новой оккупации: "Настояние Путина на том, что война будет продолжаться до тех пор, пока его цели не будут достигнуты, означает, что борьба за Лиман – или то, что от него осталось – не закончена. В последние дни российский президент удвоил свои заявления о незаконной аннексии, настаивая на том, что таковие люди, как Климашенко и их соседи, теперь граждане России, которых необходимо освободить от украинцев, которые освободили их от россиян в сентябре", – отмечают в Washington Post.

BBC:

Тем временем BBC рассказывает о жителях Херсона, покидающих город из-за постоянных российских обстрелов . Часть людей едут эвакуационными поездами, еще сотни выезжают сами, на блокпосту, ведущем из Херсона, выстраивается очередь из автомобилей. На вокзале прощаются друзья, которые не знают, когда встретятся снова и встретятся. Журналисты публикуют рассказы тех, кто вместе с родными решили покинуть город.

CNN:

Издание ссылается на официальные украинские власти и сообщает о призывах к эвакуации из Херсона из-за пребывания города под постоянными обстрелами, информирует об ударах по херсонскому роддому. Обновляет информацию о боях на востоке Украины, в частности по ситуации вблизи Кременной, а также на бахмутском направлении.

Политико:

Украина знаменует переломный момент для кибервойны, убеждены в издании. В частности, о российских кибератаках и необходимости выработать новое реагирование на них. "В какой момент кибератака становится достаточно существенной, чтобы означать объявление войны? И при каких обстоятельствах кибератака на члена НАТО будет считаться актом войны, оправдывающим коллективную оборону? И что мы должны читать о нежелании НАТО обсуждать свою роль в киберзащите, - задают свои вопросы в Политико.

Россия будет оплачивать из федерального бюджета сбор и хранение сперматозоидов в криобанках и лечение бесплодия для солдат, отправляемых на войну с Украиной. Программа российского правительства рассчитана на 2022-2024 годы и касается всех мобилизованных.

Gazeta Wyborcza:

Польское издание рассказывает об очередных российских атаках на украинскую инфраструктуру, прежде всего и об обстрелах Херсона, а также о постоянных воздушных тревогах в Украине.

Также Gazeta Wyborcza пишет об участии украинцев, вынужденно проживающих в Торуне, в уникальной художественной акции – речь идет о создании плакатов в технике шелкографии, их будут презентовать в городе уже в ближайшее время.

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