Удар по продовольственной безопасности мира: РФ уничтожила генетический банк растений Украины, хранивший более 160 тыс. сортов

Об этом сообщил доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник института растениеводства им. Юрьева Сергей Авраменко в видеообращении на YouTube.

"Семена уже готовили к посеву, и с марта сотрудники должны были уже высевать коллекцию. После того, как пришел "русский мир", как пришла эта орда "асвабадителей", все превратилось в сплошной пепел. Десятки тысяч образцов. Это мировая коллекция. В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которых уже мы не сможем возродить. Здесь был ад, алюминий поплавился. Выгорело все", – сказал Авраменко.

Он подчеркнул, что речь идет о продовольственной безопасности. В банке хранилось более 160 тыс. сортов и гибридов со всего мира. Отсюда ученые со всего мира, в том числе РФ, брали образцы.

Генетический банк растений, чья история насчитывает многие десятилетия, не трогали даже немецкие оккупанты. Но российские захватчики целились именно в него. Причем в учреждении не было военных, отметил ученый.

"Это сугубо научное учреждение, которое умышленно уничтожалось, прицельно били именно в то место, где хранился банк генетических ресурсов растений", - подчеркнул Сергей Авраменко.

Напомним, российская артиллерия намеренно целилась в многоэтажки в Харькове.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb