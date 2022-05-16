Удар по продовольственной безопасности мира: РФ уничтожила генетический банк растений Украины, хранивший более 160 тыс. сортов
Россия в Харькове обстреляла генетический банк растений, в котором хранилось более 160 тыс. сортов и гибридов растений со всего мира
Об этом сообщил доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник института растениеводства им. Юрьева Сергей Авраменко в видеообращении на YouTube.
"Семена уже готовили к посеву, и с марта сотрудники должны были уже высевать коллекцию. После того, как пришел "русский мир", как пришла эта орда "асвабадителей", все превратилось в сплошной пепел. Десятки тысяч образцов. Это мировая коллекция. В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которых уже мы не сможем возродить. Здесь был ад, алюминий поплавился. Выгорело все", – сказал Авраменко.
Он подчеркнул, что речь идет о продовольственной безопасности. В банке хранилось более 160 тыс. сортов и гибридов со всего мира. Отсюда ученые со всего мира, в том числе РФ, брали образцы.
Генетический банк растений, чья история насчитывает многие десятилетия, не трогали даже немецкие оккупанты. Но российские захватчики целились именно в него. Причем в учреждении не было военных, отметил ученый.
"Это сугубо научное учреждение, которое умышленно уничтожалось, прицельно били именно в то место, где хранился банк генетических ресурсов растений", - подчеркнул Сергей Авраменко.
- Напомним, российская артиллерия намеренно целилась в многоэтажки в Харькове.
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