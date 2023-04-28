Удар по Николаеву был нанесен с временно оккупированных территорий комплексами "Искандер-К", - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что оккупанты атаковали 27 апреля город Николаев не крылатыми ракетами "Калибр", а ракетами комплекса "Искандер-К"
"В Воздушных силах не говорят, откуда был атакован Николаев 27 апреля. Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты атаковали город комплексами "Искандер-К". Можно сделать вывод, что это очень близкое расстояние. Ракеты пролетели на низкой высоте, что усложнило их обнаружение и обезвреживание. Поэтому можно предположить, что ракеты были выпущены с временно оккупированных территорий", - отметил Згурец.
Аналитик подчеркнул, что существует большая угроза системного использования оккупантами комплекса "Искандер-К" для обстрелов территории Украины.
"Еще несколько недель назад я видел пропагандистские фото российского комплекса "Искандер-К" с надписями типа "На Украину" и т.д. Тогда было понятно, что существуют риски атаки этими комплексами. Сейчас уже видим, что они начали использовать именно эти комплексы. Однако будут ли оккупанты использовать комплексы "Искандер-К" системно, мы не знаем. Но такую угрозу следует учитывать", - добавил он.
- Российские оккупанты в ночь на 27 апреля совершили ракетную атаку "калибрами" с Черного моря по Николаеву, повреждены дома, есть жертвы и пострадавшие
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