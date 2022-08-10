Об этом эксперты рассказали The Telegraph.

Как и в случае большинства больших атак против российских сил, власти Украины не бросились немедленно комментировать ситуацию. Однако издание пишет, что в СМИ появилось предположение, что удар по базе в Крыму якобы может свидетельствовать о том, что Киев получил от США ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров.

Однако анонимный украинский военный в комментарии для New York Times опроверг эти слухи, сообщив, что удар был исполнен с помощью "оружия украинского производства".

В Минобороны РФ заявили, что взрывы произошли из-за детонации боеприпасов на авиабазе вблизи Новофедоровки.

Между тем, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс Филипп О'Брайен сказал, что действия украинцев были "чрезвычайно важными".

"Продемонстрировав, что они способны ударить по Крыму, они еще больше растянут российские оборонные возможности. России придется защищать гораздо большую территорию по линии фронта", - пояснил эксперт.

В свою очередь, профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоренс Фридмэн добавил: "Никто не подготовил русский народ к неудачам такого рода".

Лишь несколько недель назад заместитель главы Совета национальной безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал, что если Украина атакует Крым, наступит "судный день". И вот теперь, когда Киев, кажется, именно это и сделал, мир замер, ожидая ответ Кремля. Если подтвердится, что в Крыму произошла украинская атака, Кремль может расценить это как удар по российской территории. До сих пор было небольшое количество украинских ударов по российским складам боеприпасов и горючего вблизи границы. Но вчерашние взрывы произошли на глазах у россиян, приехавших в Крым отдыхать. Западные эксперты по безопасности считают, что новые дальнобойные возможности Украины создают очень большие проблемы для российских командиров в вопросах логистики и безопасности. Им придется теперь защищать базы в глубине их территории.

Пока не ясно, что Москва может сделать, чтобы усилить войну. У российского командования и так много проблем. С начала июля США и Великобритания передали украинской армии установки HIMARS и M270. С помощью этого оружия защитники Украины начали массово уничтожать российские линии снабжения, создавая проблемы, которые могут изменить ход войны.

Британский аналитик Джеймс Раштон считает, что удар по авиабазе в Крыму – это "переломный момент".

"Большая территория, которую россияне до сих пор считали защищенной даже от HIMARS и M270, теперь таковой не является", - пояснил он.

9 августа в Крыму раздались взрывы в районе авиабазы в Новофедоровке.

Владимир Зеленский заявил, что российская война против Украины началась с Крыма и должна там закончиться.

Газета The New York Times со ссылкой на собственные источники предположила, что для атаки в Крым могли использовать оружие украинского производства.

10 августа Воздушные силы ВСУ заявили, что в результате взрывов на аэродроме в Крыму было уничтожено девять самолетов РФ .

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