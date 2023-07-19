Об этом рассказал военно-морской эксперт Defense Express Владимир Заблоцкий в эфире Эспрессо.

"Я не исключаю, что мы могли создать отдельные катера для удара по Крымскому мосту. Они являются увеличенной версией тех катеров, которые атаковали Севастополь в свое время, атаковали разведкорабль "Иван Хорс" повредили. Это свидетельствует о том, что мы создали дистанционную разведывательно-ударную систему, которая управляется из центра, который находится в сотне километров от месяца операции", - отметил он.

Заблоцкий объяснил, как она работает.

"Это катера с космической системой связи, которые скрыто приходят на место операции с малой скоростью, чтобы экономить топливо. На подходе по команде оператора включается боевая скорость и поражает цель. До последнего момента они были не заметны, пока не подошли к опорам моста. Возможно, была ошибка из-за того, что поразили автомобильный, потому что лучше было бы поразить железнодорожный. Большинство техники перевозится по железной дороге", - подытожил эксперт.