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Удар по Крымскому мосту свидетельствует о создании Украиной ударной системы с дистанционным управлением, - эксперт Defense Express Заблоцкий

19 июля, 2023 среда
15:40
Война с Россией

Украина могла создать отдельные катера для удара по Крымскому мосту и это свидетельствует о создании ударной системы с дистанционным управлением

Об этом рассказал военно-морской эксперт Defense Express Владимир Заблоцкий в эфире Эспрессо.

"Я не исключаю, что мы могли создать отдельные катера для удара по Крымскому мосту. Они являются увеличенной версией тех катеров, которые атаковали Севастополь в свое время, атаковали разведкорабль "Иван Хорс" повредили. Это свидетельствует о том, что мы создали дистанционную разведывательно-ударную систему, которая управляется из центра, который находится в сотне километров от месяца операции", - отметил он.

Заблоцкий объяснил, как она работает.

"Это катера с космической системой связи, которые скрыто приходят на место операции с малой скоростью, чтобы экономить топливо. На подходе по команде оператора включается боевая скорость и поражает цель. До последнего момента они были не заметны, пока не подошли к опорам моста. Возможно, была ошибка из-за того, что поразили автомобильный, потому что лучше было бы поразить железнодорожный. Большинство техники перевозится по железной дороге", - подытожил эксперт.

Взрыв на Крымском мосту: что произошло

Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила , что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал " ответ России " за взрыв на Крымском мосту.

А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца вроде бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ООН, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно.

18 июля в правительстве РФ заявили, что восстановление Крымского моста займет 2 месяца и обойдется в 1,3 млрд рублей

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Крымский мост
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