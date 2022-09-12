Удар по критической инфраструктуре является местью россиян за разгром в Харьковской области, - журналист Казанский
Местью за провал на фронте и трусливый побег из Харьковской области Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Украины
Об этом сказал журналист Денис Казанский.
"Это очередная подлая попытка отыграться на гражданском населении – ни на что другое Россия и ее недоармия уже не способны. Сегодня российские пропагандисты целый день сражались в нападениях, призывая бомбить электростанции и линии электропередач, чтобы оставить без света больницы и роддома. И вот теперь страна-террорист начала претворять свои угрозы в жизнь", - говорит он.
При этом журналист подчеркнул, что у тех, кто принимает решение нанести ракетный удар по территории Украины, должно быть понимание, что ответ может быть симметричным.
- 11 сентября прессслужба ПК "Восток" заявила, что зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбиты 9 из 12 ракет оккупантов . "Всего – 12 пусков: шесть крылатых ракет "Калибр" с кораблей из акватории Черного моря и шесть крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов стратегической авиации из района Каспийского моря", - говорится в сообщении.
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