Удар по критической инфраструктуре является местью россиян за разгром в Харьковской области, - журналист Казанский

Об этом сказал журналист Денис Казанский.

"Это очередная подлая попытка отыграться на гражданском населении – ни на что другое Россия и ее недоармия уже не способны. Сегодня российские пропагандисты целый день сражались в нападениях, призывая бомбить электростанции и линии электропередач, чтобы оставить без света больницы и роддома. И вот теперь страна-террорист начала претворять свои угрозы в жизнь", - говорит он.

При этом журналист подчеркнул, что у тех, кто принимает решение нанести ракетный удар по территории Украины, должно быть понимание, что ответ может быть симметричным.

11 сентября прессслужба ПК "Восток" заявила, что зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбиты 9 из 12 ракет оккупантов . "Всего – 12 пусков: шесть крылатых ракет "Калибр" с кораблей из акватории Черного моря и шесть крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов стратегической авиации из района Каспийского моря", - говорится в сообщении.