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OPINION

Удар по кремлю нанесли партизаны

Виктор Андрусив
4 мая, 2023 четверг
14:05
Мнение

Для них демонстрационный удар по кремлю как раз очень выгоден, с точки зрения привлечения внимания и мобилизации поклонников

Изучал разные версии и выбрал наиболее логичную. Итак, ключевые версии: Украина, какая-то башня кремля и партизаны. Я считаю, что основная версия о партизанах. И вот почему.

Несмотря на то, что у нас уже есть дроны, способные долететь до кремля, выпустить их вчера было нелогично. Очевидно, что вчерашний удар носил исключительно демонстрационный характер и не мог угрожать Путину. Несколько дней назад наш дрон нашли рядом с технопарком, где должен быть Путин, — это больше похоже на попытку покушения. Если говорить о демонстрации, нам лучше было это делать непосредственно на 9 мая, а не вчера. Да, это бы имело больше эффекта.

Удар носил исключительно демонстрационный характер и не мог угрожать Путину. Несколько дней назад наш дрон нашли рядом с технопарком, где должен был быть Путин, — это больше похоже на попытку покушения.

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По этим же причинам это не могла быть другая башня кремля, условные оппозиционеры внутри власти Путина. Поскольку удар был демонстрационным, то ясно, что их бы быстро обнаружили и нашли. Башня кремля будет наносить удар сразу с целью убить Путина и захватить власть. В других случаях они проявлять себя не будут.

Остается версия, озвученная Ильей Пономаревым, что это партизаны. Вчера была еще важная новость, что на месте подрыва поезда были обнаружены наклейки российского добровольческого корпуса, которые уже активно проявлялись на территории РФ. Для них демонстрационный удар по кремлю как раз очень выгоден, с точки зрения привлечения внимания и мобилизации поклонников. Напомню, что в России сейчас очень сильно растут протестные настроения, особенно среди молодежи, 80% которой не поддерживает мобилизацию.

В России сейчас очень сильно растут протестные настроения, особенно среди молодежи, 80% которой не поддерживает мобилизацию.

Я еще осенью делал вам прогноз, что весной протестные настроения будут набирать обороты. Но в России невозможны майданы. Все как в царское время — протесты будут выражаться в терактах и расколах во властной верхушке.

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Подписчики вспомнили еще одну версию — сам Кремль, чтобы мотивировать людей, или нанести серьезный ответный удар. Я в это не верю, поскольку вред от такого шага просто колоссальный. Во-первых, у нас моральный дух и так на высоте, а у них на плинтусе. Факт, который мы можем ударить, еще больше опускает. Во-вторых, на фронте никаких успехов, поэтому такие шаги скорее мотивируют людей поддерживать окончание войны. В-третьих, кремлю не нужно никакой подготовки, чтобы нанести удары по нашим "центрам принятия решений". В марте они пытались убить нашего Президента и не делали никакой для этого подготовки. Потому эта версия имеет мало шансов.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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