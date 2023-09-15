Удар по Евпатории свидетельствует о системных проблемах российской ПВО во временно оккупированном Крыму, - ISW
Уничтожение системы С-400 "Триумф" вблизи Евпатории указывает на проблемы российской противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму
Об этом пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики указывают, что 14 сентября украинские войска нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны близ Евпатории, что свидетельствует о том, что во временно оккупированном Крыму могут быть системные тактические сбои ПВО.
В ISW обращают внимание, что источники в СБУ сообщают, что совместно с ВМС Украины была проведена уникальная спецоперация и уничтожена российская система С-400 "Триумф" под Евпаторией. Украинские войска поразили радары и антенны системы С-400 с помощью беспилотников и ударили по пусковым комплексам двумя ракетами "Нептун".
Минобороны России сообщило, что ПВО якобы перехватило 11 беспилотников над Крымом, но не упоминает о ракетных ударах. В то же время на геолокационных кадрах, опубликованных 14 сентября, виден взрыв вблизи Евпатории и столбы дыма в этом районе. Другие геолокационные снимки показывают, что российские войска недавно развернули батарею С-400 за пределами Евпатории и взрыв произошел в том самом месте, где в августе 2022 года была развернута система С-400.
"Этот удар свидетельствует, что российские войска не были готовы перехватить ракеты с помощью системы ПВО или не смогли этого сделать. 23 августа украинцы нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны С-400 возле Оленевки в Крыму и второй украинский удар по важной российской противовоздушной системе обороны за последние недели указывает на то, что такие тактические ошибки могут отражать более широкую системную проблему с ПВО в оккупированном Крыму", - подытожили в ISW.
- 14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".
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