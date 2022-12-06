Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Если брать сегодняшний "хлопок" - тот, который был на авиабазе в Курске, он очень активно используется армией РФ. Там базируется не только истребительный авиаполк, с начала вторжения - это полноценная авиабаза для всей фронтовой авиации", - отметил Катков.

Он отметил, что на спутниковых снимках за август прекрасно видны не только Су-30СМ, но и штурмовые Су-25 и вертолеты К-52.

"В этом случае уничтожение склада горюче-смазочных материалов - уменьшение активности этой авиабазы. Если мы берем Энгельс - это удар в сердце ВКС РФ. Это самый главный аэродром всей стратегической авиации. Удар по нему можно сравнить где-то с уничтожением крейсера "Москва" и ударами дронами-камикадзе в Севастопольской бухте", – заявил эксперт.

По мнению Каткова, произошедшее – это исторический момент.

"Если брать новые снимки, то там, как минимум один Ту-95 поврежден, он залит пеной. Это говорит о том, что борт точно отправляется в капитальный ремонт. Учитывая, что они их уже не производят, то это, возможно, даже безвозвратная потеря", - подытожил он.

5 декабря подверглись ударам военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным, на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали , что два аэродрома подверглись ударам.