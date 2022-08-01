Удар по дому Вадатурского в Николаеве нанесли целево, - генерал Маломуж
Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж убежден, что значимость Вадатурского не могла быть незамеченной террористами и пророссийскими силами, и понятно, что на его дом навели
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Удар по дому Вадатурского проведен целево. Мало того, наводчик - именно разведчик спецслужб РФ, он четко указал крыло, где находятся супруги. В данной ситуации это целенаправленное убийство человека, который имел большой потенциал в аграрном бизнесе и был один из столпов аграрной отрасли Украины" , – отметил генерал.
Николай Маломуж объяснил, что такая мощная фигура не могла быть незамеченной террористами и пророссийскими силами, и понятно, что навели на Вадатурского как на того, кто не только производит продукцию, но и спонсирует, как они отметили во вражеской пропаганде, какие-то силы.
"И важно, что в период поставок зерновых Россия хотела нас дискредитировать поездкой Лаврова в Африку, чтобы показать, что именно Украина виновата. А мы не провели мощную информационную кампанию, чтобы показать кто уничтожает зерно и все ресурсы, перекрывает порты, создает условия голода для Африки. Враг уничтожает наши посевные, горят поля и уменьшается потенциал снабжения. И конкретно, как устрашение – это удар по Вадатурскому", - подчеркнул Маломуж.
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