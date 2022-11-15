Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

"Россияне попали ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения", - говорилось в первом сообщении.

Уже после отбоя воздушной тревоги в администрации сообщили и хорошие новости:

"Наши отминусовали три российские ракеты. Военные из воздушного командования «Восток» сбили их над Синельниковским и Криворожским районами. Наши защитники неба – самые крутые!"

Впоследствии мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о том, что ПВО сбила две ракеты:

"Три ракеты ударили в объект энергетической инфраструктуры, который фактически разрушен. Спасатели борются с масштабным пожаром. Без света несколько районов города. Идет переключение на другие линии там, где это возможно".

Также стало известно, что в части Терновского района остановлены котельные из-за отсутствия электричества. Последствия гидроударов уточняются.

Что касается воды, то в Кривом Роге несколько насосных станций запущены от генераторов. Возможно слабое давление воды.

Метро в городе останавливалось всего на 15 минут, переключились на резервные лени. Троллейбус не работает. Все больницы запущены от генераторов.

Под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров. Проводится спасательная операция. Уже выведено на поверхность 457 человек. Под землей еще 109 человек. Реально нужно несколько часов. Применяются контргрузы и ручные лебедки.

Мэр добавляет, что ситуация очень сложная, работают все аварийные, коммунальные и спасательные службы.

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