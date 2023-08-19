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OPINION

Удар по Чернигову: организаторы выставки должны были включить мозг

Сергей Фурса
19 августа, 2023 суббота
16:09
Мнение

Недопустимо обвинять жертву нападения или агрессии в этом нападении или агрессии. Но так же недопустимо отключать мозг, даже если привык оперировать эмоциями

Особенно недопустимо во время войны, потому что цена слишком высока. Особенно для тех, кто берет на себя ответственность.

Допустимо ли разрешать обвинять Украину в войне? Конечно, нет. Вот недавно картофельный узурпатор Лукашенко дал очередное бедовое интервью губастой подставке под микрофон, обвинив Украину в том, что Россия начала войну. Распространяя вину не только на Зеленского и Порошенко, но даже добравшись до времен Кучмы.

Это каждый раз напоминает обвинение в сторону женщины, которую бьет мужчина-абъюзер, в том, что она виновата, что ее избивают. И вот собираются сельские родственники и начинают рассказывать, что она и как поступила не так. Но правда в том, что это природа абьюзера – бить, и что бы она ни делала, он бы все равно нашел повод для насилия. И что бы она дальше ни делала, как бы духовно ни росла над собой (рекомендация эксперта Арестовича), он все равно будет ее бить. Пока она не уйдет.

Поэтому в войне России против Украины должна только Россия. И единственный вопрос, который можно задавать, это вопрос "а сделали ли мы все, чтобы подготовиться к агрессии, которая была неотвратимой"?

Виновата ли Россия в том, что она нанесла удар по театру в Чернигове и убила там гражданских людей? Конечно, виновата. Но должны ли организаторы включить мозг и подумать, что такое мероприятие – с огромной вероятностью – станет целью для российских ракет? Особенно, если они сами постоянно рассказывают, что дроны это оружие победы?

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Россияне убивают невинных людей. Это факт. И это то, что мы знаем. Это условие задачи. Россияне способны ударить по центру города, убив гражданских. Это еще один факт. И его нужно учитывать. Недопустимо его игнорировать. Это грех.

Разумно ли проводить мероприятие, которое точно привлечет внимание российских террористов, в центре города, слабо защищенного ПВО и до какого времени подлета составляет одну минуту? Вопрос риторический.

И это об ответственности.

И очень вкурвливает, когда люди, взявшие на себя ответственность, оправдываются аргументами типа "можно было успеть скрыться" и "конкретное место не сообщали заранее и сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия".

Это серьезно? То есть вы серьезно считаете, что если бы россиян заинтересовало такое публичное мероприятие, они бы не нашли способ о нем узнать? Я даже не знаю, что хуже, — что такой аргумент используют как отмазку, считая всех идиотами, или если действительно верят в такие меры безопасности.

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И о тревоге, на которую должны были среагировать. Да. При времени подлета в одну минуту. И зная, что люди в основном не реагируют на воздушные тревоги. И не вопрос, правильно это или нет. Это факт. Который известен. И когда ты берешь на себя ответственность, приглашая людей на публичное мероприятие, которое может с большой вероятностью привлечь россиян, ты должен этот факт учесть. А не ставить себе воображаемую звездочку в голове "кто не спрятался, то я не виноват". Прогнозировать, что будет во время воздушной тревоги — это часть ответственности.

Приятно ли такое писать о "своих"? Конечно, нет. Но это об ответственности. Это о жизни людей. И о том, что если ты не только критикуешь тех, кто делает (часто по праву), но и сам начинаешь что-то делать, ты берешь на себя эту ответственность. За жизни людей. Во время войны. С коварным и извращенным врагом. Который способен на любую подлость. И не учитывать это – очень дорогая ошибка.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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