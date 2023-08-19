Особенно недопустимо во время войны, потому что цена слишком высока. Особенно для тех, кто берет на себя ответственность.

Допустимо ли разрешать обвинять Украину в войне? Конечно, нет. Вот недавно картофельный узурпатор Лукашенко дал очередное бедовое интервью губастой подставке под микрофон, обвинив Украину в том, что Россия начала войну. Распространяя вину не только на Зеленского и Порошенко, но даже добравшись до времен Кучмы.

Это каждый раз напоминает обвинение в сторону женщины, которую бьет мужчина-абъюзер, в том, что она виновата, что ее избивают. И вот собираются сельские родственники и начинают рассказывать, что она и как поступила не так. Но правда в том, что это природа абьюзера – бить, и что бы она ни делала, он бы все равно нашел повод для насилия. И что бы она дальше ни делала, как бы духовно ни росла над собой (рекомендация эксперта Арестовича), он все равно будет ее бить. Пока она не уйдет.

Поэтому в войне России против Украины должна только Россия. И единственный вопрос, который можно задавать, это вопрос "а сделали ли мы все, чтобы подготовиться к агрессии, которая была неотвратимой"?

Виновата ли Россия в том, что она нанесла удар по театру в Чернигове и убила там гражданских людей? Конечно, виновата. Но должны ли организаторы включить мозг и подумать, что такое мероприятие – с огромной вероятностью – станет целью для российских ракет? Особенно, если они сами постоянно рассказывают, что дроны это оружие победы?

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Россияне убивают невинных людей. Это факт. И это то, что мы знаем. Это условие задачи. Россияне способны ударить по центру города, убив гражданских. Это еще один факт. И его нужно учитывать. Недопустимо его игнорировать. Это грех.

Разумно ли проводить мероприятие, которое точно привлечет внимание российских террористов, в центре города, слабо защищенного ПВО и до какого времени подлета составляет одну минуту? Вопрос риторический.

И это об ответственности.

И очень вкурвливает, когда люди, взявшие на себя ответственность, оправдываются аргументами типа "можно было успеть скрыться" и "конкретное место не сообщали заранее и сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия".

Это серьезно? То есть вы серьезно считаете, что если бы россиян заинтересовало такое публичное мероприятие, они бы не нашли способ о нем узнать? Я даже не знаю, что хуже, — что такой аргумент используют как отмазку, считая всех идиотами, или если действительно верят в такие меры безопасности.

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И о тревоге, на которую должны были среагировать. Да. При времени подлета в одну минуту. И зная, что люди в основном не реагируют на воздушные тревоги. И не вопрос, правильно это или нет. Это факт. Который известен. И когда ты берешь на себя ответственность, приглашая людей на публичное мероприятие, которое может с большой вероятностью привлечь россиян, ты должен этот факт учесть. А не ставить себе воображаемую звездочку в голове "кто не спрятался, то я не виноват". Прогнозировать, что будет во время воздушной тревоги — это часть ответственности.

Приятно ли такое писать о "своих"? Конечно, нет. Но это об ответственности. Это о жизни людей. И о том, что если ты не только критикуешь тех, кто делает (часто по праву), но и сам начинаешь что-то делать, ты берешь на себя эту ответственность. За жизни людей. Во время войны. С коварным и извращенным врагом. Который способен на любую подлость. И не учитывать это – очень дорогая ошибка.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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