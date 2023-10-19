Удар по аэропорту "Луганск": появились спутниковые снимки последствий

Об этом информируют "Схемы" проект Радио Свободы .

ВСУ нанесли удары по временно оккупированным аэродромам и вертолетам в Бердянске и Луганске.



Planet Labs показали снимок, сделанный 18 октября, на котором видны разрушенные здания, поврежденная взлетно-посадочная полоса и разбросанное оборудование.

Фото: Схемы

Что известно об ударах по оккупированным аэродромам

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачных ударов по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске .

В ССО назвали эту операцию – DRAGONFLY. Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено 9 вертолетов различных модификаций, спецтехнику, пусковую установку ПВО и склад боеприпасов. Также повреждены взлетные полосы аэродромов.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал , что этой ночью кафиры бросили почти все силы для ликвидации последствий прилета по их расположению на аэродроме.

Иностранные СМИ писали , что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.

Зеленский заявил о применении их против российских войск, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал, как украинские защитники использовали их.

17 октября Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS.