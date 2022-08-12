Удар по аэродрому в оккупированном Крыму: Forbes подсчитал стоимость уничтоженной авиатехники россиян
Forbes исследовал, что стоимость уничтоженной российской авиатехники, размещенной 9 августа на аэродроме в Крыму, составляет $650 млн – $850 млн.
Об этом информируют на сайте Forbes Украина.
Различные источники сообщают, что на аэродроме "Саки" вблизи поселка Новофедоровка в Крыму уничтожили от 8 до 24 единиц авиатехники армии РФ, преимущественно это истребители и разведчики.
На аэродроме базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота. Вероятно, именно отсюда наносят удары по югу Украины.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: "За несколько часов до взрывов американская компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки аэродрома - на них видно, что вблизи аэродрома стояло более 20 самолетов. Преимущественно истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР, один тяжелый военно-военный транспортный Ил-76 и несколько вертолетов".
Forbes подсчитал, что перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 млн – $850 млн.
После взрыва на фотографиях видно значительное количество уничтоженной и поврежденной техники, разрушены и складские здания. В тот день Россия сообщала, что самолеты – невредимые.
Forbes оценивает приблизительную стоимость самолетов армии РФ:
- Су-30СМ – $50 млн
- Су-24МР – $6 млн
- Ил-76 – $86 млн.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия потеряла на аэродроме "Саки" 9 военных самолетов. Аналогичное количество приводят украинские расследователи "Схем" .
"Если предполагать, что все девять утраченных самолетов были дешевле Су-24МР, то общая сумма потерь России – примерно $55 млн, а если более дорогими Су-30СМ – $450 млн", - говорится в сообщении.
Проект разведки из открытых источников UA Weapons Tracker подсчитал, что на аэродроме в Новофедоровке уничтожены по меньшей мере 11 самолетов – пять истребителей Су-30СМ и шесть ударно-разведочных самолетов Су-24МР.
"В таком случае взрывы в Новофедоровке стоили России примерно $300 млн. Разведчики предполагают, что разрушенной авиатехники может быть больше - предположительно, кроме подтвержденных 11, были уничтожены еще четыре самолета, но пока это не доказано", - добавляют в Forbes.
Кроме того, международное разведывательное сообщество InformNapalm утверждает, что спутниковые снимки не показывают всех последствий удара. По данным их источников из Крыма, потери составляют: восемь Су-27, четыре Су-30СМ, пять Су-24, шесть Ми-8 и один Ил-20 на общую сумму около $380 млн.
- Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. Местные сообщали о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в Новофедоровку из Евпатории. Очевидцы слышали серию взрывов, подобных детонации боеприпасов.
- В Институте исследования войны заявили , что в кремле не обвиняют Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, ведь это свидетельствовало бы о неэффективности российских систем ПВО.
- Источник в украинском правительстве подтвердил , что за атакой на российский аэродром в Новофедоровке, в оккупированном Крыму, стоит Украина.
- В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".
- В вечернем обращении 9 августа Владимир Зеленский заявил , что российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом.
- The Wall Street Journal 9 августа написала , что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал : "Все только начинается".
- The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило , что для атаки в Крым могли использовать оружие украинского производства.
- США поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.
- Спутниковые снимки сервиса Planet Labs за 10 августа зафиксировали результаты взрывов на военном полигоне "Саки" в Крыму.
- Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает , что после освобождения Крыма от российских захватчиков Крым будет выполнять роль защитника украинского государства на Черном море.
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