Об этом пишут Reuters со ссылкой на источники.

Источник Reuters, близкий к сирийскому правительству, утвердил, что удар Израиля по Дамаску был нацелен на собрание сирийских и иранских экспертов по производству беспилотников.

Однако, по его данным, ни один высокопоставленный иранец не погиб.

"Есть попадание в центр, где они встречались, а также в квартиру в жилом доме. Один сирийский инженер и один иранский чиновник невысокого ранга были убиты", – сообщил источник агентства.