Удар Израиля по Дамаску повредил здание, где собирались сирийские и иранские эксперты по изготовлению БПЛА, - Reuters
19 февраля Израиль нанес ракетный удар по столице Сирии в Дамаске: есть попадание в объект, где собирались иранские официальные лица для продвижения программ разработки БПЛА или ракет в Сирии
Об этом пишут Reuters со ссылкой на источники.
Источник Reuters, близкий к сирийскому правительству, утвердил, что удар Израиля по Дамаску был нацелен на собрание сирийских и иранских экспертов по производству беспилотников.
Однако, по его данным, ни один высокопоставленный иранец не погиб.
"Есть попадание в центр, где они встречались, а также в квартиру в жилом доме. Один сирийский инженер и один иранский чиновник невысокого ранга были убиты", – сообщил источник агентства.
- Напомним, 19 февраля израильская ракета попала в здание в центре столицы Сирии - Дамаске, сообщалось , что удар произошел в охраняемом здании, неподалеку от иранских военных объектов.
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