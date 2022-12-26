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Удар и пожар на аэродроме в Энгельсе были достаточно эффективными, - Згурец

26 декабря, 2022 понедельник
10:05
война с Россией

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что российское ПВО плохо работает и российская ядерная триада уязвима

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Стратегия противника не меняется. У нее две составляющие - террористическая, связанная с ударами по нашей критической инфраструктуре и военная - это попытка проталкиваться на фронтах. Удары украинскими беспилотниками по аэродрому в Энгельсе, которые произошли сегодня ночью, это продолжение нашей опережающей тактики. Этот удар и мощный пожар на аэродроме являются признаком того, что удары беспилотниками были достаточно эффективными", - подчеркнул Згурец.

По словам эксперта, Россия не перебазировала самолеты с аэродрома Энгельс, несмотря на то, что были заявления, что враг перебросил стратегические бомбардировщики на Север.

"Российское Минобороны уже признало, что там погибли российские военные, работало ПВО, что они сбили украинские беспилотники и, якобы, ущерб самолетам не нанесен. Но мы понимаем, что россияне не будут признавать потери, связанные с ударами по самолетам. Потому что это подрыв основы российской ядерной триады. Если мы можем уничтожать российские бомбардировщики стратегического назначения обычными беспилотниками - это значит, что российское ПВО плохо работает и российская ядерная триада уязвима. И это повлияет на возможности России совершать удары крылатыми ракетами по Украине", - добавил .

  • 5 декабря подверглись ударам  военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области.
  • Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения.
  • По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим.
  • Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома подверглись удару.
  • В районе аэродрома русского города Энгельс Саратовской области была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы

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