Об этом и не только мировые СМИ писали 4 апреля:

The New York Times

Финляндия официально присоединилась к НАТО во вторник, 4 апреля, что является стратегическим поражением президента России Владимира Путина, который поставил своей целью блокирование расширения военного альянса, пишет американское издание. По словам официальных лиц США, вступление Финляндии добавляет в Альянс одну из самых мощных вооруженных сил Западной Европы времен войны, а также способности разведки и наблюдения за рубежом, которые в течение десятилетий адаптировались к угрозе со стороны России.

Тем временем российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, которую Международный уголовный суд обвиняет в военном преступлении принудительной депортации украинских детей из оккупированных российскими войсками регионов Украины, отвергла эту характеристику своих действий как "фарс" и пыталась показать свою работу как гуманитарный проект .

Россия укрепляет свою оборону на территории, которую она оккупировала на юге Украины, устанавливая поля противопехотных мин и строя барьеры для защиты от возможного нападения, сообщает издание со ссылкой на мэра Мелитополя в изгнании Ивана Федорова.

Кроме того, издание пишет со ссылкой на украинские власти, что российские беспилотники нанесли удар по Одесской области утром во вторник, поразив территорию вдоль Черного моря, где расположен крупнейший порт Украины.

Politico

Предлагается анализ ситуации в странах Запада, возникающей из-за выезда бегущих от войны россиян. Соседи России и другие страны, принимающие большое количество антивоенных беглецов, должны серьезно отнестись к опасностям, которые они могут представлять, отмечают журналисты. В частности, рассказывается о влиянии россиян в Грузии и в целом, к каким опасностям следует готовиться из-за нынешней ситуации.

The Washington Post

Финляндия официально присоединилась к Организации Североатлантического договора во вторник, 4 апреля, что стало историческим изменением для страны, когда-то настаивавшей, что вне военного альянса ей безопаснее, и признаком того, как азартные действия российского президента Владимира Путина в Украине разрушают порядок, установившийся после холодной войны, пишет издание. Так, членство Финляндии удвоит сухопутную границу НАТО с Россией, это также изменит присутствие Альянса вокруг Балтийского моря и усилит его позиции в Арктике. Чтобы оправдать свое непровоцированное нападение на Украину, Путин ссылался на возможность расширения НАТО, а теперь его война привела к его же двери более сильный и сильный Альянс. Также на четырех картах объясняется, как Финляндия может изменить безопасность НАТО.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО заставляет их принимать контрмеры для обеспечения своей безопасности. По его словам, расширение Альянса является посягательством на безопасность и национальные интересы РФ. Любой ответ Москвы будет зависеть от того, как НАТО решит разместить оружие на территории своего новейшего члена.

Предлагается аналитическая статья под названием "Бахмутский "убойный фестиваль" дает уроки Западу". Бой за восточный украинский город Бахмут ведется с прошлого лета, он привел к десяткам тысяч потерь в битве, которая стала самой кровавой на европейской земле со времен Второй мировой войны. Ни российские оккупанты, ни украинские войска не обнаруживают никаких признаков отступления от тлеющих остатков Бахмута, отмечают журналисты. Но даже несмотря на то что конца не видно, Запад может и должен сделать определенные выводы из текущей бойни.

Кроме того, издание утверждает, что паутина окопов в оккупированном украинском Крыму свидетельствует о том, что Россия боится потерять полуостров. Поскольку Украина пообещала вернуть всю свою территорию, аннексированную РФ, Москва подготовила продуманную оборону, особенно в Крыму. Например, вокруг небольшого села Медведевка вблизи перехода на материковую Украину создана сложная система траншей, проходы вырезаны в земле под углами, чтобы дать солдатам больший диапазон огня, а рядом расположены другие укрепления, в том числе рвы. Журналисты рассказывают, что Россия построила десятки подобных оборонительных сооружений.

The Guardian

Польские фермеры угрожают сорвать визит Владимира Зеленского в Варшаву из-за заявлений о том, что украинское зерно наводнило их рынок, пишет британское издание, что даст России ценные доказательства трещины в солидарности Запада. Президент Украины должен посетить столицу Польши в среду, 5 апреля, чтобы выразить благодарность за солидарность страны в войне с Россией, но польские производители зерна предупреждают, что могут выйти на улицы, чтобы испортить это событие.

Также предлагается материал о том, как Украине удалось использовать приток западной бронетехники. Эксперты говорят, что оружие даст Киеву психологическое преимущество против России, но этого недостаточно для "большого удара". Больше – в материале.

Сообщается, что украинский военный признал себя "отчасти виновным" на первом в России судебном заседании за военные преступления в связи с ее военной кампанией в Украине. Военнослужащему морской пехоты Украины Антону Череднику в южном российском городе Ростов-на-Дону выдвинули обвинения в попытке силового захвата власти, применении запрещенных методов ведения войны и убийстве мирного жителя в Мариуполе в марте прошлого года.

BBC

Российские чиновники заявили, что Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве провоенного российского блогера Владлена Татарского, предъявлены обвинения в терроризме. Задержанную доставили в московский суд во вторник после ареста накануне в Санкт-Петербурге. Ожидается, что прокуратура будет просить суд оставить ее под стражей.

На фоне смерти кремлевского блогера Владлена Татарского издание рассказывает о том, кто такие российские военные блогеры и почему они популярны. Подробнее читайте здесь.

CNN

Сообщается, что США объявили о дополнительном пакете военной помощи Украине на общую сумму 2,6 миллиарда долларов. Пакет включает 500 миллионов долларов на боеприпасы для артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и дополнительные боеприпасы для ракетной системы Patriot, артиллерийские и минометные снаряды, топливные танкеры и тактические эвакуационные машины. Еще 2,1 миллиарда долларов пойдет на Инициативу содействия безопасности Украины, которая намерена создать "значительный пакет возможностей противовоздушной обороны", включая радары воздушного наблюдения и 30-миллиметровые грузовики противодействия беспилотным летательным системам, а также противотанковые системы Javelin и 23 миллиона боеприпасов к стрелковому оружию.

Также издание пишет о том, как мировые лидеры отреагировали на вступление Финляндии в НАТО, в частности о реакции президента США Джо Байдена, президента Украины Владимира Зеленского, генсека НАТО Йенса Столтенберга, премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Хорватии Андрея Пленковича, премьера Чехии Петра Фиалы и главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Бореля.

Отмечается, что президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что 4 апреля является "прекрасным днем ​​для Финляндии, поскольку страна официально становится членом НАТО". Министерство иностранных дел России резко осудило вступление Финляндии в НАТО, заявив, что скандинавская страна не будет "влиять на какие-либо решения".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что белорусские самолеты модернизированы для нанесения ядерных ударов в ответ на неизбежное расширение НАТО. И добавил, что белорусские силы учатся на системе "Искандер" в России.

А главный российский разведчик Сергей Нарышкин сообщил, что Запад толкает граничащую с Россией Грузию к конфликту с Москвой, чтобы открыть "второй фронт", поскольку война в Украине развивается "не в пользу" Киева. "Мы видим упорные попытки Вашингтона, Брюсселя и Лондона убедить грузинское руководство в необходимости открытия так называемого второго фронта", – заявил журналистам глава Службы внешней разведки России во время визита в Беларусь.

По словам двух американских чиновников, администрация Байдена готовится официально объявить репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича неправомерно задержанным, что заставит правительство США работать над его освобождением. Отмечается, что это назначение произойдет после внутренней проверки обстоятельств его ареста, которое ожидается в ближайшие дни. Тогда американские чиновники по управлению по делам заложников увеличат усилия США вернуть Гершковича домой.

Gazeta Wyborcza

Украина готовится к давно анонсированному контрнаступлению. Западные эксперты задаются вопросом о возможном его ходе. Они сходятся в одном – это будет очень тяжелая операция. Польское издание пишет, что по мнению экспертов как в Киеве, так и на Западе успешное украинское контрнаступление в этом году может решить судьбу войны. Директор исследовательского центра Института Маккейна Эвелин Фаркас оценивает в New York Times, что Украина способна нанести урон российской армии, что может иметь далеко идущие геополитические последствия. Россия может потерять свой военный потенциал, что означает ослабление переговорной позиции по прекращению войны.

Речь идет и о завтрашнем визите президента Владимира Зеленского в Варшаву. Журналисты говорят, что хотя обратный отсчет до его прибытия продолжается, подробности все еще окутаны тайной. Ни один визит никогда не держался в такой тайне. Как пройдет сам визит 5 апреля и что известно по программе встречи, пишут здесь.

Что касается вступления Финляндии в НАТО, то издание отмечает, что теперь Финляндия является полноправным членом Североатлантического альянса. Она подала заявку на вступление вместе со Швецией, но на пути в НАТО их разлучил президент Эрдоган. Следовательно, в статье размышляют о дальнейшем вступлении Швеции и гарантиях для Киева.

Также сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетят Пекин впервые после вспышки эпидемии COVID-19. Доминирующей темой переговоров должна стать война в Украине.

Предлагается материал о кризисе с украинским зерном, где задается вопрос, не стало ли это гуманитарной необходимостью, на которой нажились посредники. О зерне из Украины говорили с самого начала войны. Однако из благословения оно стало проклятием и политическим камнем на шее ПиС. Украина является одним из ведущих мировых экспортеров зерна. Перед началом войны сельское хозяйство Украины составило 12% мирового производства пшеницы. Но война коренным образом изменила ситуацию.